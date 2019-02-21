Rum Bakanlar Kurulu hellim patenti soruşturması için görevli atadı

Hellim peynirinin İngiltere’deki ticari patentinin kaybedilmesinin araştırılması için yetkili atanırken, AB Komisyonu tarafından ise Hellim Dosyası konusunda açıklama geldi.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Bakanlar Kurulu’nun, dünkü toplantısında, Hellim peynirinin İngiltere’deki ticari marka tescilinin açılan bir dava sonucunda kaybedilmesini araştırmak üzere bir görevli atadığını yazdılar.

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Klelia Vasiliu’nun, dün konuya ilişkin açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Hellim’in AB Menşe Korumalı Ürün patenti konusunda yapılan ve üç yıldan fazladır beklemede olan başvuru, yani Hellim Dosyası konusunda AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’le gerçekleştirdiği temasa ilişkin soruları da yanıtladığını yazdı.

Vasiliu açıklamasında, Hellim Dosyası’nın artık ilerlemesi gerektiğini ve Rum hükümetinin de bu konuda gerekli tüm girişimleri yapmakta olduğunu vurguladı.

Öte yandan gazete, Güney Kıbrıs’ın “Hellim Dosyası’nın” Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü sebebiyle sürüncemede tutulduğu şeklindeki iddialarına AB Komisyonu Sözcüsü Daniel Rosario’dan yanıt geldiğini yazdı.

Habere göre Rosario açıklamasında, Komisyon’un, Hellim’in menşe korumalı ürün olarak tescili dosyasına ilişkin itirazları, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 2015’te vardıkları “anlayış” temelinde ele alma sürecinde bulunduğunu söyledi.

Rum Haber Ajansı’nın sorularını yanıtlayan Rosario, sürecin hızlandırılması konusuna değinmediği açıklamasında, Komisyon’un itirazları değerlendirme aşamasında olduğunu söylemekle yetindi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Komisyon Şimdi Hellim Konusunda Farklı Konuşuyor – AB Sözcüsüne Göre Dosya İtirazların Değerlendirilmesi Sürecinde”.

Haravgi: “Komisyon 3.5 Yıldır İnceliyor”.

Fileleftheros: “Komisyon Hellim’e İtirazları Değerlendiriyor”.