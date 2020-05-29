Rum Bakanlar Kurulu East Med Boru Hattı anlaşmasıyla ilgili yasa tasarısını onayladı

Politis gazetesi, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in dün yaptığı açıklamada, yasa tasarısının İtalya’ya, hazır olduğunda anlaşmaya imza koyması imkanı sunduğunu belirterek, İtalya’nın henüz anlaşmaya imza koyup koymayacağı konusunda net yanıt vermediğini söylediğini yazdı.

Habere göre Lakkotripis, devletlerarası anlaşmanın ülkeler arasındaki deniz yetkileri, çevresel konular ve güvenlikle ilgili birtakım meseleleri netleştirdiğini ve ülkeler arasında çalışmayı takip edecek ortak çalışma grubu belirlenmesini öngördüğünü ifade etti.

“HÖEGH LNG” BORU HATTINI DA ÜSTLENMEYE HAZIR



Bu arada, Fileleftheros gazetesi de, sıvılaştırma yüzer tesisi için Rum makamlarına 31 Mart’ta başvuruda bulunan “Höegh LNG” şirketinin, tesis için gerekli boruların döşenmesini de üstlenmeye hazır olduğunu bildirdiğini yazdı.Haberde, şirketin İcra Başkanı Sveinung Stolhe’nin, Güney Kıbrıs’ın kendilerinin teklifiyle yıllık 100 milyon Euro tasarruf edeceğini ve bu teklifin 2021 yılının ilk 3 ayı içerisinde hayata geçirilebileceğini ilettiği bildirildi.