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Rum armatörlerden askerlik muafiyetine yanıt yok

Rum armatörlerden askerlik muafiyetine yanıt yok

05 Şubat 2019 Salı 09:42
Rum armatörlerden askerlik muafiyetine yanıt yok

Rum Bakanlar Kurulu’nun 2018 yılı içerisinde aldığı, Kıbrıs’a yerleşmeye gelen ister armatör ister armatör şirketi sahibi olan Kıbrıs vatandaşlarının, aynı zamanda çocuklarının, kamu yararına olan nedenlerden dolayı askerlikten muaf tutulmasına ilişkin kararının, henüz karşılık bulmadığı belirtildi.

Alithia gazetesi, “Hiç Kimse Yanıt Vermedi” başlıklı haberinde, Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu 2018 yılı içerisindeki kararına hiç kimsenin yanıt vermediğini yazdı.

Rum Ekologlar Hareketi Başkanı Yorgos Perdikis’in, Meclis’te bu karardan faydalananların rakamlarını sorduğunu yazan gazete, Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in ise dün buna, “bugüne kadar herhangi bir başvurunun yapılmadığı” şeklinde yanıt verdiğini belirtti.
 

Son Güncelleme: 05.02.2019 13:01
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