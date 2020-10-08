banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
kapalı
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1149
ALTIN
482.185
DOLAR
7.9079
STERLİN
10.2472
EURO
9.2962
Erhürman’ın kaderi CTP’nin elinde
Erhürman’ın kaderi CTP’nin elinde
Özersay hayatının kumarını oynadı!
Özersay hayatının kumarını oynadı!
Maraş olayı bir grizu patlamasıdır
Maraş olayı bir grizu patlamasıdır
Too late Kudret Özersay
Too late Kudret Özersay
banner376

Rum AP Milletvekilleri Türkiye’yi şikayet etti

Rum AP Milletvekilleri Türkiye’nin kapalı bölge Maraş kararını Avrupa Parlamentosu (AP) oturumunda şikayet ederek, Türkiye aleyhine sert önlemler alınmasını talep ettiler.

08 Ekim 2020 Perşembe 11:46
Rum AP Milletvekilleri Türkiye’yi şikayet etti
banner337
banner351

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, DİSİ AP Milletvekili Lefteris Hristoforu, AP oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, AP ve AB Yüksek Komiserini, Türkiye’yi şikayet etmeye ve sert önlemler almaya çağırdı.
DİSİ’nin bir diğer AP Milletvekili Lukar Furlas ise konuşmasında “Erdoğan dün AB’nin yüzüne tükürdü ve Maraş’ı açıyor” ifadelerini kullanarak “Türkiye’nin AB’den herhangi bir yaptırım görmediğini, bu yüzden bazılarının sorumluluğunun çok büyük olduğunu” öne sürdü.

banner341
Diğer Rum AP milletvekilleri Dimitris Papadakis ve Kostas Mavridis de Türkiye’nin kapalı bölge Maraş sahil şeridini açma kararını kınayarak, AP Başkanı, AB Komisyonu Başkanı ve AP’daki siyasi grup başkanlarına konuya ilişkin mektuplar gönderdiler.

 

banner360
Son Güncelleme: 08.10.2020 12:13
Anahtar Kelimeler:
Maraşın AçılmasıRum AP Milletvekilleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta 7 kişinin vatandaşlığı geri alınıyor
Güney Kıbrıs’ta 7 kişinin vatandaşlığı geri alınıyor
Güney Kıbrıs’ta dün de 1 kişi hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs’ta dün de 1 kişi hayatını kaybetti
Rum siyasi partilerinden Maraş sahil şeridinin açılmasına tepkiler
Rum siyasi partilerinden Maraş sahil şeridinin açılmasına tepkiler
Güneyde 21 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
Güneyde 21 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
Güney’in Maraş Girişimleri…
Güney’in Maraş Girişimleri…
Rum Meclisi Göçmenler Komitesi'nde Kıbrıs Türk malı kavgası
Rum Meclisi Göçmenler Komitesi'nde Kıbrıs Türk malı kavgası
Maraş konusu Rum basınında
Maraş konusu Rum basınında
Pandemi Güney'i vurdu
Pandemi Güney'i vurdu
Güney Kıbrısla Lübnan arasında kaçak mültecilerle mücadele için işbirliği
Güney Kıbrısla Lübnan arasında kaçak mültecilerle mücadele için işbirliği
28 Ekim resmigeçidi iptal edildi
28 Ekim resmigeçidi iptal edildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim