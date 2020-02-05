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Romanya Ve Portekiz’den Paravan Evlilikler Konusunda Güney Kıbrıs’a Şikayet

Lefkoşa, 5 Şubat 20 : Romanya ve Portekiz’in, Güney Kıbrıs’taki bazı belediyeler tarafından kıyılan paravan evlilikler konusunda Rum Dışişleri Bakanlığı’na şikayette bulunduğu belirtildi. 

Romanya Ve Portekiz’den Paravan Evlilikler Konusunda Güney Kıbrıs’a Şikayet

Lefkoşa, 5 Şubat 20 : Romanya ve Portekiz’in, Güney Kıbrıs’taki bazı belediyeler tarafından kıyılan paravan evlilikler konusunda Rum Dışişleri Bakanlığı’na şikayette bulunduğu belirtildi. 

05 Şubat 2020 Çarşamba 11:00
Romanya Ve Portekiz’den Paravan Evlilikler Konusunda Güney Kıbrıs’a Şikayet

Lefkoşa, 5 Şubat 20 : Romanya ve Portekiz’in, Güney Kıbrıs’taki bazı belediyeler tarafından kıyılan paravan evlilikler konusunda Rum Dışişleri Bakanlığı’na şikayette bulunduğu belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanlığı’nda dün konuyla ilgili yapılması beklenen toplantının ertelendiğini yazdı.
Portekiz ve Romanya’nın, Güney Kıbrıs’taki büyükelçilikleri aracılığıyla, Rum Dışişleri Bakanlığı’na vatandaşlarının paravan evliliklerin yapılmasına ilişkin üçüncü ülke vatandaşları tarafından kullanıldığına ve istismara maruz kaldığı yönünde şikayette bulunduklarını belirtti. 

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Habere göre, Rum Dışişleri Bakanlığı, ilgili tedbirlerin alınması için İçişleri Bakanlığı konuyu incelemeye aldı.
(FK/FEZ)
 

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