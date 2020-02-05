banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122714
ALTIN
299.044
DOLAR
5.9841
STERLİN
7.8092
EURO
6.5911
Tatar’ın zorlu yolu
Tatar’ın zorlu yolu
Binlerce sterlinlik gecekondularımız ve sağlığımız
Binlerce sterlinlik gecekondularımız ve sağlığımız
Reşit olmayan asker kaçakları
Reşit olmayan asker kaçakları
Değirmenin suyu nereden?
Değirmenin suyu nereden?

Romanya ve Portekiz’den paravan evlilikler konusunda Güney Kıbrıs’a şikayet

Romanya ve Portekiz’in, Güney Kıbrıs’taki bazı belediyeler tarafından kıyılan paravan evlilikler konusunda Rum Dışişleri Bakanlığı’na şikayette bulunduğu belirtildi. 

Romanya ve Portekiz’den paravan evlilikler konusunda Güney Kıbrıs’a şikayet

Romanya ve Portekiz’in, Güney Kıbrıs’taki bazı belediyeler tarafından kıyılan paravan evlilikler konusunda Rum Dışişleri Bakanlığı’na şikayette bulunduğu belirtildi. 

05 Şubat 2020 Çarşamba 11:00
Romanya ve Portekiz’den paravan evlilikler konusunda Güney Kıbrıs’a şikayet

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanlığı’nda dün konuyla ilgili yapılması beklenen toplantının ertelendiğini yazdı.
Portekiz ve Romanya’nın, Güney Kıbrıs’taki büyükelçilikleri aracılığıyla, Rum Dışişleri Bakanlığı’na vatandaşlarının paravan evliliklerin yapılmasına ilişkin üçüncü ülke vatandaşları tarafından kullanıldığına ve istismara maruz kaldığı yönünde şikayette bulunduklarını belirtti. 

banner317
Habere göre, Rum Dışişleri Bakanlığı, ilgili tedbirlerin alınması için İçişleri Bakanlığı konuyu incelemeye aldı.

 

Son Güncelleme: 05.02.2020 15:56
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Paravan Evlilikler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Işid’li Olduklarından Şüphelenilen Kardeşler Güney’de Tutuklu
Işid’li Olduklarından Şüphelenilen Kardeşler Güney’de Tutuklu
Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin askeri olmayan bölgelerinin kalkınması
Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin askeri olmayan bölgelerinin kalkınması
Hellimde İngiltere’den sonra hedef AB
Hellimde İngiltere’den sonra hedef AB
Kıbrıslı Türkler “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği'ni”  dava yağmuruna tuttu
Kıbrıslı Türkler “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği'ni”  dava yağmuruna tuttu
Dimitrios Hacihambi: “Maksat tazminat almak değil”
Dimitrios Hacihambi: “Maksat tazminat almak değil”
İki Türk’ün ismi AB’nin yaptırım listesine alındı
İki Türk’ün ismi AB’nin yaptırım listesine alındı
Sınır kapılarında Koronavirüs tedbirleri
Sınır kapılarında Koronavirüs tedbirleri
Rum Sağlık Bakanlığı Koronavirüsü konusunda Dünya Sağlık Örgütüyle temas içerisinde
Rum Sağlık Bakanlığı Koronavirüsü konusunda Dünya Sağlık Örgütüyle temas içerisinde
Güney Kıbrıs’a son günlerde 92 düzensiz göçmenin ulaştığı iddia edildi
Güney Kıbrıs’a son günlerde 92 düzensiz göçmenin ulaştığı iddia edildi
Yunanistan’la eğitim konusunda işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı
Yunanistan’la eğitim konusunda işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim