banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
28 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
28 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
Yapmayın bunu artık!
Yapmayın bunu artık!
Arıklı’nın, Siyasetin ve KKTC’nin ‘’Ayar’’ı
Arıklı’nın, Siyasetin ve KKTC’nin ‘’Ayar’’ı
Asgari ücretli de tatil yapsın…
Asgari ücretli de tatil yapsın…
banner376

RMMO’nun silahlanma programları için 150 milyon Euroluk ek bütçe

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun silahlanma programları için 148,5 milyon Euro’luk ek bütçe sunulduğu ve bütçenin, Rum Meclisi Ekonomi Komitesi’nin bugünkü oturumunda inceleneceği bildirildi.

28 Haziran 2021 Pazartesi 12:00
RMMO’nun silahlanma programları için 150 milyon Euroluk ek bütçe
banner337

Politis gazetesi, bu bütçeye, perşembe günü Rum Meclisi’nde onaylanması beklenen 44,7 milyon Euro’luk bir bütçenin daha dahil olduğunu ve bunun da, Yeşil Hat’tın gözetimi için kurulacak ultra modern sistemlerle ve mevcut silah sistemlerinin yükseltilmesiyle ilgili olduğunu yazdı.
Gazete, ateşkes hattı boyunca kurulacak kamera sistemleriyle, kaçak ticaretin ve KKTC’den Güney Kıbrıs’a yasadışı geçişlerin önlenmesinin hedeflendiğini kaydetti.
Elektronik takip sistemlerinin alım prosedürüne, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in aldığı siyasi karar gereği sadece İsrail’deki şirketlerden katılım olduğunu belirten gazete, Rum Savunma Bakanlığı’nın 2019 yılında almış olduğu insansız hava araçlarının İsrail menşeli olduğunu ve bu araçların, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” ile ateşkes hattının gözetimi için kullanıldığını yazdı.

banner341
Gazete, insansız hava araçlarının fotoğraf çekip gönderme ve canlı görüntü alma özellikleri bulunduğunu kaydetti.
RMMO’nun operasyonel yeteneğinin artırılması için de bir dizi faaliyette bulunulacağını belirten gazete, silahlanma programlarıyla ilişkili incelenmiş ve rasyonel bir zemin belirleneceğini, Rum Yönetimi’nin elindeki hava araçlarına teknik destek verilmesine yönelik birleşik bir güç oluşturulması için çalışma yapılacağını ve seferberlik kurumunun birtakım tedbirlerle iyileştirileceğini yazdı.

 

banner360
Son Güncelleme: 28.06.2021 12:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Merkezi Cezaevi'nde imam nikahı
Rum Merkezi Cezaevi'nde imam nikahı
Güney Kıbrıs ile Yunanistan ortak arama-kurtarma tatbikatı yaptı
Güney Kıbrıs ile Yunanistan ortak arama-kurtarma tatbikatı yaptı
Rumlar 19 Temmuz gecesi Derinya’da sabaha kadar nöbet tutacak
Rumlar 19 Temmuz gecesi Derinya’da sabaha kadar nöbet tutacak
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Açıklamaları Rum basınında
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Açıklamaları Rum basınında
Petridis: "İşgal altındaki ata topraklarına dönme yönündeki mücadelemiz sürecek"
Petridis: "İşgal altındaki ata topraklarına dönme yönündeki mücadelemiz sürecek"
Güney'de 216 yeni vaka!
Güney'de 216 yeni vaka!
2 toplumlu fotoğraf yarışması
2 toplumlu fotoğraf yarışması
Fotiu: “Aydınlanmamış yaklaşık 800 kayıp davası var”
Fotiu: “Aydınlanmamış yaklaşık 800 kayıp davası var”
Çatapatla üç parmağını kaybetti
Çatapatla üç parmağını kaybetti
Rum Savunma Bakanı: “Önlemlerimizi alıyoruz"
Rum Savunma Bakanı: “Önlemlerimizi alıyoruz"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim