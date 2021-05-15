RMMO’daki koronavirüs vakaları ve temaslı bilgileri gizleniyor

Fileleftheros’un haberine göre, Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Hristos Pieri’nin önceki gün Fileleftheros gazetesine RMMO içinde 100’den fazla vaka ve 285 yakın temaslı olmak üzere 400 civarında askerin karantinada olduğunu açıklamasına karşın dün Rum devlet radyosuna (RİK) geçen ay 300 vaka olduğunu söyleyip, yakın temaslı sayısını vermedi. Pieri, bu ayki durum sorulduğunda, vaka sayısını 135 olarak verdi, başka bir radyo kanalına ise 145’i yakın temaslı ve 135’i vaka olmak üzere toplam 280 askerin karantinada olduğunu kaydetti. Pieri, 135 vakadan 70’inin RMMO subayı, 4’ünün sivil personel, geriye kalanlarının ise er olduğu bilgisini verdi.

Pieri önceki hafta günde 12-14 vaka saptanması nedeniyle RMMO’da endişe yaşandığını ancak şu anda günlük vaka sayısının tek haneye düştüğünü, RMMO kışlalarına virüsün öncelikle RMMO mensuplarının evlerinden bulaştığını söyledi.





