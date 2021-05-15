banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıbrıs – İsrail - Türkiye üçgeni
Kıbrıs – İsrail - Türkiye...
Bileklikler ne kadar güvenli!
Bileklikler ne kadar güvenli!
Çocuklara okulu haram etmek
Çocuklara okulu haram etmek
Kişilik meselesi önemli
Kişilik meselesi önemli
banner376

RMMO’daki koronavirüs vakaları ve temaslı bilgileri gizleniyor

Rum Savunma Bakanlığı’nın, “Milli Muhafız Ordusu”ndaki (RMMO) yeni tip koronavirüs vakaları ve temaslıları hakkında çelişkili bilgiler verdiği, asker yakınlarının ise askerlerin filyasyon ekiplerine RMMO içerisindeki temaslılarını ifşa etmelerinin yasaklandığından şikâyetçi olduğu bildirildi.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 12:45
RMMO’daki koronavirüs vakaları ve temaslı bilgileri gizleniyor
banner337

Fileleftheros’un haberine göre, Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Hristos Pieri’nin önceki gün Fileleftheros gazetesine RMMO içinde 100’den fazla vaka ve 285 yakın temaslı olmak üzere 400 civarında askerin karantinada olduğunu açıklamasına karşın dün Rum devlet radyosuna (RİK) geçen ay 300 vaka olduğunu söyleyip, yakın temaslı sayısını vermedi. Pieri, bu ayki durum sorulduğunda, vaka sayısını 135 olarak verdi, başka bir radyo kanalına ise 145’i yakın temaslı ve 135’i vaka olmak üzere toplam 280 askerin karantinada olduğunu kaydetti. Pieri, 135 vakadan 70’inin RMMO subayı, 4’ünün sivil personel, geriye kalanlarının ise er olduğu bilgisini verdi.
Pieri önceki hafta günde 12-14 vaka saptanması nedeniyle RMMO’da endişe yaşandığını ancak şu anda günlük vaka sayısının tek haneye düştüğünü, RMMO kışlalarına virüsün öncelikle RMMO mensuplarının evlerinden bulaştığını söyledi.

banner341
RMMO’da görev yapanların aileleri ise ne vakaların ne de yakın temaslıların tam sayısının açıklandığına dikkat çekerek “askerlerin kışladaki yakın temaslılarını filyasyon ekiplerine açıklamalarının yasaklanmasının ve sadece aile çevrelerindeki yakın temaslılarını bildirme hakkı tanınmasının ne amaca hizmet ettiğini” sordu. Bir kısım aileler ise Savunma Bakanlığı’nın malum nedenlerle koronavirüs sorununun bilinmesini istememesine anlayış gösterdiklerini belirtmekle birlikte resmi olarak verilen rakamların gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti. 

 

banner360
Son Güncelleme: 15.05.2021 13:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltereli Rumlardan Boris Johnson’a “Nüfuz kullan” çağrısı
İngiltereli Rumlardan Boris Johnson’a “Nüfuz kullan” çağrısı
Mitsero-Orunda arasındaki 120 göl, 7 bin kişinin sağlığını tehdit ediyor
Mitsero-Orunda arasındaki 120 göl, 7 bin kişinin sağlığını tehdit ediyor
Lakadamya’da bir eve el bombası atıldı
Lakadamya’da bir eve el bombası atıldı
Dendias: “Cenevre hiç de iyi gitmedi”
Dendias: “Cenevre hiç de iyi gitmedi”
Güney'de eğitimciler Başkanlık Sarayı’na yürüdü
Güney'de eğitimciler Başkanlık Sarayı’na yürüdü
Malliotakis, Temsilciler Meclisi’ne Kıbrıs sorunuyla ilgili yasa tasarısı sundu
Malliotakis, Temsilciler Meclisi’ne Kıbrıs sorunuyla ilgili yasa tasarısı sundu
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 4 yeni can kaybı, 171 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 4 yeni can kaybı, 171 yeni vaka
400’den fazla RMMO askeri karantinada!
400’den fazla RMMO askeri karantinada!
Anastasiadis, Tatar ile görüşmeye hazır!
Anastasiadis, Tatar ile görüşmeye hazır!
Güney Kıbrıs'ta 213 yeni vaka, 1 can kaybı
Güney Kıbrıs'ta 213 yeni vaka, 1 can kaybı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim