RMMO’daki kadın askerler negatif ayrımcılığa maruz kalıyor

Politis gazetesi manşet haberinde,1993, 1995 ve 1997 yıllarında askere alınan 195 kadını temsilen Avukat Yorgos Karapatakis’in Rum Ombudsmanlığı’na şikayette bulunduğunu yazdı.

Gazeteye göre Karapatakis, RMMO’daki kadın askerlerin, paralı gönüllü olarak girdikleri askerlik görevinde yerinde saydıklarını; ancak aynı dönemde giren erkeklerin terfi alarak yükseldiklerini ve kadın askerlere kıyasla daha resmi nitelik taşıdıklarını yazdı.



Haberde, Rum Ombudsman Maria Stilianu Lottidis’in kadın askerleri haklı bulduğu ve Rum Bakanlar Kurulu’na, kadın askerlere pozitif ayrımcılık yapılması için öneri sunulacağı belirtildi.

