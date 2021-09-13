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Rmmo’da 4 önemli yasal düzenleme…

Rum meclisine sene başında, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile ilgili, “ivedi” diye nitelendirilen 4 yasal düzenleme sunulduğu, bu düzenlemelerin ileri götürülmesi için Meclis Savunma Komitesi’nin toplanmasının beklendiği bildirildi.

13 Eylül 2021 Pazartesi 12:30
Rmmo’da 4 önemli yasal düzenleme…

Politis “Milli Muhafız Ordusu’nda Mesai Saati ve İfade Özgürlüğü” başlığıyla aktardığı haberinde RMMO ile ilgili yasal düzenlemelerin mesai saatleri, ifade özgürlüğü, seferilere verilen itaatsizlik cezaları ve tuğgenerallerin komuta süresiyle ilgili olduğunu yazdı.

Habere göre, sunulan düzenlemede, RMMO mensuplarının ortalama haftalık çalışma (normal ve/veya özel mesai) süresinin 37,5 saat olması, hafta sonu veya tatil günleri göreve çağrılarak, özel mesai yapacakların bu günlerinin iş günü olarak hesaplanması, haftalık azamî çalışma süresinin ortalama 48 saat ve azamî haftalık çalışma süresinin de 6 ay olması öngörülüyor.

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RMMO mensuplarının görevleri, siyasi ve genel ilgi alanlarıyla ilgili özel veya kamuya açık görüş beyan etmek için RMMO Komutanı’ndan ve Savunma Bakanı’ndan izin alma zorunluluğunun ortadan kaldırılması için de mevcut “Cumhuriyet Ordusu Yasası”nın 55’nci maddesinde değişiklik öngörülüyor.

RMMO seferilerinin itaatsizlikleri suçuna verilen mahkeme dışı cezalarla ilgili düzenleme de görev çağrı pusulası olmasına rağmen tatbikata katılmayı ihmal edenlere 500 Euro para cezası verilmesini öngörüyor.

Tuğgenerallerle ilgili düzenleme de, bir üst rütbeye terfi edebilmek için en az bir yıl tuğgeneral rütbesinde görev yapılması şartı kaldırılıyor.

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Son Güncelleme: 13.09.2021 14:58
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