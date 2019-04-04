Rmmo Komutanı İlk Mısır Ziyaretini Değerlendirdi

Lefkoşa, 4 Nisan 19 (.): Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral İlias Leondaris Mısır’a yaptığı “ilk resmî ziyaret” dönüşünde Mısır Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Farit Hegazi’den gördüğü karşılama ve yaptıkları görüşmeden memnuniyet dile getirdi.

Fileleftheros’un haberine göre Mısır temaslarını Rum Haber Ajansı’na (KİPE) değerlendiren Leondaris, “Mısır, Milli Muhafız Ordusu ve Kıbrıs Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri şahsında, bölgede istikrar ve güvenlik şartları sunan bir müttefik buldu. Bu, gerek enerji alanında gerek devam etmekte olan krizler olsun, bölgede cereyan etmekte olan gelişmeler hesap edildiğinde, çok önemlidir” dedi.

Mısırlı General ile 2019 için imzalanan askerî iş birliği programının üzerinden geçtiklerini ve bu yıl içinde imzalanacak 2020 programına eklemek üzere yeni bölgeler ve faaliyetler aradıklarını söyleyen Leondaris, 2020 iş birliği programlarının hem Güney Kıbrıs’ta hem de Mısır’da faaliyetler içereceğini söyledi.

Leondaris “Ortak eğitimler, ortak tatbikatlar, ortak silah sistemleri ve ortak tatbikat alanları ile subay ve astsubaylarımıza deneyim kazanmaları, uluslararası alanda nasıl hareket edebileceklerini anlamaları, başkalarının deneyimlerinden yararlanmaları ve kendi bilgi, deneyim ve olanaklarını paylaşma olanağı tanıyacağız” ifadelerini kullandı.

(ŞA/GÜL)