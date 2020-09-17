Rmmo Kitabının Yasaklanması Konusunda Rum Savunma Bakanının Meclise Yönelik İzahatı

Lefkoşa, 17 Eylül 20 : Rum Milli Muhafız Ordusu tarafından yayımlanan “20 Temmuz-17 Ağustos 1974 Kıbrıs’taki Harekatların Askerî Dersleri” isimli kitabın dağıtılmasının RMMO Komutanlığı tarafından yasaklanması konusu yeniden gündeme geldi.

Politis gazetesi, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in bu konuda Meclis’e yaptığı yazılı izahatın aydınlatıcı olmadığını belirtti.

RMMO tarafındna yayımlanan kitabın yazarlarının RMMO’nun yüksek rütbeli komutanları olduğunu yazan gazete kitapta; RMMO tarafından o dönemde yapılan yanlışlar, eksiklikler ve faaliyetlerin askeri yaklaşımlarla analiz edildiğini anımsattı.

Habere göre, bu konuda izahat vermeye çağrılan Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis yaptığı açıklamada ne kitabın içeriğinden ne de dolaşımının engellenmesinden bahsetti.

Petridis, kitabın dağıtımının yasaklanması konusuna müdahil olmadığını belirtti ve bu kararın RMMO Komutanlığı tarafından verildiğine atıfta bulundu.

Petridis açıklamasında ayrıca kitabın, 1974’teki harekatların askeri derslerinin analiz edilmesine yönelik dahili bir çalışmayı teşkil ettiğini belirtti.

(FK/ŞEB)