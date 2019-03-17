Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103304
ALTIN
228.023
DOLAR
5.4567
STERLİN
7.2630
EURO
6.1802
Yenierenköy’de uyuşturucu
YENİERENKÖY’DE UYUŞTURUCU
Kiralık aracında uyuşturucu bulunan gencin komplo kurbanı olduğu anlaşıldı
ARAÇDA UYUŞTURUCU
Bilgi için polise gitti tutuklandı
BİLGİ İÇİN POLİSE GİTTİ TUTUKLANDI
Cinayet şüphelisi aranıyor!
Son Dakika
CİNAYET ŞÜPHELİSİ ARANIYOR!
banner307
Flaş Haber
Cinayet şüphelisi aranıyor!
Kapat

Rmmo İçin Yeni Silah Sistemleri Alımı

SIRBİSTAN’DAN TANK VE ZIRHLI SAVAŞ TAŞITLARI, ALMANYA’DAN TANK, FRANSA’DAN AÇIK DENİZ GEMİSİ

Rmmo İçin Yeni Silah Sistemleri Alımı

SIRBİSTAN’DAN TANK VE ZIRHLI SAVAŞ TAŞITLARI, ALMANYA’DAN TANK, FRANSA’DAN AÇIK DENİZ GEMİSİ

17 Mart 2019 Pazar 11:46
Rmmo İçin Yeni Silah Sistemleri Alımı

SIRBİSTAN’DAN TANK VE ZIRHLI SAVAŞ TAŞITLARI, ALMANYA’DAN TANK, FRANSA’DAN AÇIK DENİZ GEMİSİ

Lefkoşa, 17 Mart 19 (.): Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO), eskiyen Rus yapımı silah sistemlerini, AB’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlardan dolayı, Sırbistan’dan silah alarak yenileme kararı aldığı bildirildi.

Rum Yönetimi’nin, satın alımı yapılacak bazı silah sistemlerinin sipariş verildiği ve halen bir kısmının teslim alınmaya başlandığı, bir kısmının alımı için de niyet beyan etme aşamasında olunduğu kaydedildi.

Politis haberi “Silah Sistemleri Piyasasına Çıktık… Sırbistan’dan Top ve Leopard Tanklarına Talip.. Ana Hedef, PESCO’ya Katılım Nedeniyle Rus Silahlarından Kurtulmak… Milli Muhafız Ordusu Sırbistan’dan 8 de Milosh BOV M16 4x4 Zırhlı Savaş Taşıtları Alacak” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Habere göre, 2017’de Sırbistan’a sipariş edilen 24 adet 155’lik NORA B-52çekili top, 8x8 araçlar üzerine monteli olup, 36 adet kullanmaya hazır mermisi bulunan otomatik şarjör sistemine sahip bulunuyor. Dakikada 11 mermi atabilen sistemin çeşitli kalibrelerde mermi kullanabildiği ve hedefini 42 kilometre mesafeden vurabildiği, GPS ile güdümlü atış olanağına da sahip olduğu belirtildi. Bu sistemin ayrıca lazer güdümlü 20 kilometre menzile sahip 30F39 Krasnopol tanksavar füze rampası olarak da kullanılabileceğine dikkat çekildi.

NORA B-53, az sayıda çekili Slovak ve Fransız MK3F çekili topuna sahip olan RMMO topçusunu takviye edecek. RMMO ayrıca 8 tane de devriye, keşif, personel taşıma ve ambülans olarak da kullanılabilen Milosh BOV M16 4x4 Zırhlı Savaş Aracı (TOMA) edinecek. Bu araçların RCWS (uzaktan kumandalı silah sistemi) bulundurduğu12.7’lik otomatik tüfek, otomatik bomba-atar, uzun menzilli güdümlü füze ve uçaksavar savunma sistemine sahip olduğuna işaret edildi.

RMMO’nun elindeki başlıca tankların Rus yapımı T-80’ler olduğu hatırlatılan haberde, bu silah sistemlerinin eski olmaları nedeniyle ciddi sorunları bulunduğu ve çok masraflı oldukları, AB’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle de yedek parça alımlarının çok zor olduğuna dikkat çekildi.

Haberde PESCO’ya katılan ülkelerin Rus silah sanayinden kurtulma çabasında olduğuna işaret edilerek Rum Savunma Bakanlığı’nın Almanya’dan Leopard tipi tank satın alma ihtimalini araştırdığı ve 41 Leopard 2A4’ten oluşan bir tank filosu alımına talip olduğu belirtildi. Bu tankların alımında ya leasing veya 110 yıllığına kiralama ve kira dönemi bittiğinde kullanıcı devletin tankları satın alma olanağına sahip olduğu bir usul uygulandığı kaydedildi.

Rum deniz kuvvetinin takviyesi için de Fransa’da inşa edilecek 2 adet açık deniz gemisi daha alınıyor. Mari (Tatlısu) “Evangelos Florakis Deniz Üssü” Fransız savaş gemilerinin kullanımına olanak tanıyacak şekilde geliştiriliyor. Bu nedenle şu anda karasularının ve Doğu Akdeniz’de araştırma yapan gemilerin güvenliği için kullanılacak açık deniz gemilerinin demirlemesine uygun yer bulunmadığından Rum Savunma Bakanlığı da RMMO gemilerinin teslimat tarihinde biraz rötar talep etti.

Gazete ABD’nin Güney Kıbrıs’a uygulamakta olduğu silah ambargosunun kaldırılması yönünde son dönemde Güney Kıbrıs-Washington arasında yürütülen temasların olumlu sonuç verdiğini, Mart ayı içerisinde ambargonun gevşetilmesine dair açıklama yapılabileceğini yazdı. Hükümetten bir kaynağa dayanarak Güney Kıbrıs’ın ABD’den tank, uçak veya denizaltı değil, şu ana kadar erişilemeyen bazı bölgesel sistemler alınacağını, ancak Rum tarafı için en önemli kazancın, ABD’nin stratejik ortaklık ilanına içerik de katarak vereceği siyasi mesaj olacağına dikkat çekti.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un mart ayı içerisinde, Evangelos Florakis Deniz Üssü’nün bölgedeki Fransız donanması tarafından kullanılması v.b. dair önemli açıklamalar yapılmasının beklendiği hatırlatıldı. Fransa ile ilişkilerin ittifak noktasına varmakta olduğu ve bu dokuda Güney Kıbrıs’ın İsrail ve Mısır ile de yaptığı askeri işbirliklerinin önemli yer tuttuğu belirtildi.

Devamla, Almanya’nın UNIFIL kapsamında Limasol Limanı’nın ve Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü”nü kullanma talebinde olduğu belirtilen haberde hava üssünün de iyileştirilerek geliştirileceği ve PESCO kapsamında ve Avrupa ortak savunması çerçevesinde üye ülkeler tarafından kullanılacağı belirtildi.

(ŞA/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hidrokarbonlar İçin Ab’da “kafa Kafaya Çarpışma”
Hidrokarbonlar İçin Ab’da “kafa Kafaya Çarpışma”
Rum Dışişleri: “yeşil Hat Tüzüğü’ne Ürün Eklenmesi Gyö Addedilemez”
Rum Dışişleri: “yeşil Hat Tüzüğü’ne Ürün Eklenmesi Gyö Addedilemez”
Arkeologlar Ara Bölgedeki Eserler Konusunda Liderlere Çağrıda Bulundu
Arkeologlar Ara Bölgedeki Eserler Konusunda Liderlere Çağrıda Bulundu
Rum Dışişleri: “yeşil Hat Tüzüğü’ne Ürün Eklenmesi Gyö Addedilemez”
Rum Dışişleri: “yeşil Hat Tüzüğü’ne Ürün Eklenmesi Gyö Addedilemez”
Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan üçlü zirvesinde Türkiye’ye güçlü mesaj verilecek iddiası
Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan üçlü zirvesinde Türkiye’ye güçlü mesaj verilecek iddiası
Cumhurbaşkanı Akıncı “Kathimerini” gazetesine konuştu
Cumhurbaşkanı Akıncı “Kathimerini” gazetesine konuştu
RMMO için yeni silah sistemleri alımı
RMMO için yeni silah sistemleri alımı
PIK bütçesi geçmedi kurum parasız kaldı
PIK bütçesi geçmedi kurum parasız kaldı
Rum Gazeteleri “temiz Pazartesi” Yortusu Nedeniyle Bugün Yayımlanmadı
Rum Gazeteleri “temiz Pazartesi” Yortusu Nedeniyle Bugün Yayımlanmadı
Rum Gazeteleri Yarın “temiz Pazartesi” Yortusu Nedeniyle YayınlanmayacaΚ
Rum Gazeteleri Yarın “temiz Pazartesi” Yortusu Nedeniyle YayınlanmayacaΚ

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim