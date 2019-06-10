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Rmmo Daimi Kadrosuna Yarı Zamanlı İkinci İş İzni

Lefkoşa, 10 Haziran 19 : Rum Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasının ardından Meclis’e sunulan yasa tasarısıyla birlikte, Rum Milli Muhafız Ordusu daimi kadrosunda bulunan kişilerin, artık  belirli koşul ve önkoşullar altında, özel iş (ikinci iş) yapmasına olanak sağlanacağı belirtildi. 

Rmmo Daimi Kadrosuna Yarı Zamanlı İkinci İş İzni

Lefkoşa, 10 Haziran 19 : Rum Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasının ardından Meclis’e sunulan yasa tasarısıyla birlikte, Rum Milli Muhafız Ordusu daimi kadrosunda bulunan kişilerin, artık  belirli koşul ve önkoşullar altında, özel iş (ikinci iş) yapmasına olanak sağlanacağı belirtildi. 

10 Haziran 2019 Pazartesi 07:50
Rmmo Daimi Kadrosuna Yarı Zamanlı İkinci İş İzni

Lefkoşa, 10 Haziran 19 : Rum Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasının ardından Meclis’e sunulan yasa tasarısıyla birlikte, Rum Milli Muhafız Ordusu daimi kadrosunda bulunan kişilerin, artık  belirli koşul ve önkoşullar altında, özel iş (ikinci iş) yapmasına olanak sağlanacağı belirtildi. 
Politis gazetesi “Part Time Özel İş” başlıklı haberinde, RMMO daimi kadrosunda bulunan subay ve astsubaylara, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasının ardından meclise sunulan düzenlemeyle birlikte, yarı zamanlı (kısmi) istihdam ile özel sektörde çalışması olanağının tanındığını yazdı. 
Habere göre ilgili yasa tasarısında “Savunma Bakanı RMMO Komutanı’nın da görüşünü aldıktan sonra, istisnai durumlarda, belirli koşul ve önkoşullar altında ordu mensubuna kısmi istihdam izni verme olanağına sahiptir” şeklinde ifade yer almaktadır. 

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Yasa tasarısında ayrıca “Bu öngörünün, ordu personelinin, RMMO’nun yılda 365 gün, haftada 7 gün, 24 saat ordunun emrinde olduğu şeklindeki yükümlülüğünü hiçbir durumda kaldırmadığına” da vurgu yapıldı. 
(FK/HÖ)
 

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