Rmmo’da Zorunlu Toplu Emeklilik



Lefkoşa, 18 Mart 19 : Rum Milli Muhafız Ordusu’nda görev yapan yüksek rütbeli subayların, ilk kez bu yıl, zorunlu ve toplu olarak emekli olacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Değerlendirme Konseyi’nin, RMMO’nun rütbeli subaylarının, emekli olmasına karar verdiğini bunun da geçtiğimiz cuma günü Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını yazdı.

Gazete 2016 yasasının düzenlenmesinin ardından ilk kez zorunlu, toplu emekliliklerin yaşanacağını belirtti.

Habere göre, 5’ i tuğgeneral, 16’sı albay olmak üzere toplam 21 kişi emekli olacak.

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis konu hakkında yaptığı açıklamada, bu yıl 55’inci yaşlarını dolduran ve emekli aylıklarının tamamının ödenmesi için 400 ayı tamamlayan kişilerin söz konusu olduğunu belirtti.

(FK/HÖ)