Rmmo’da Uyuşturucu Sorunu

Lefkoşa, 12 Aralık 19 : Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) uyuşturucu madde kullanımı sorunu olduğunu kabul etti.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) uyuşturucu madde kullanımının varlığını kabul ettiği bir açıklamasına yer verdi.



Habere göre, Angelidis, uyuşturucu madde kullanımının zararlarına dikkat çekmek için gerçekleştirilen bir spor etkinliği sonrasında yaptığı açıklamada, toplumun bir parçası olan RMMO’da da uyuşturucu sorununun var olduğunu belirterek, mücadele için yetkili tüm makam ve birimlerle işbirliği yapmakta olduklarını vurguladı.(SB/FEZ)