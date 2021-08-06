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RMMO Yeni Celbi Pandemi koşulları altında yemin etti

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) 2021 celbi dün sıkı pandemi koşulları altında yemin etti.

06 Ağustos 2021 Cuma 11:30
RMMO Yeni Celbi Pandemi koşulları altında yemin etti

Alihtia ve diğer gazeteler Lefkoşa’nın Rum kesiminde Yunan Askerî Mezarlığı, Baf’ta (havacı ve denizciler) “Andreas Papandreu Hava Üssü”nde düzenlenen yemin törenlerine yeni erlerin tamamının maske taktığını, aile ve arkadaşların katılmasına izin verilmediği, törenin Rum Savunma Bakanlığı’nın resmî web sitesinde canlı yayınlandığını yazdı.
Habere göre, Yunan Askerî Mezarlığı’ndaki törene Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis katıldı. Konuşmasında, zor bir dönemden geçildiğine ve yeni erlerin ettiği yeminin büyük bir önem ve sorumluluğu olduğuna işaret eden Petridis, zor dönemi açıklarken kapalı Maraş açılımını, sözde “hava sahası ve münhasır ekonomik bölge ihlallerini” ve iki ayrı devletteki ısrarı örnek gösterdi.
Baf’taki törende ise RMMO Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in konuşması bir RMMO subayı tarafından okundu. Zervakis yeni erlerden etmiş oldukları yemine sadık kalmalarını istedi.

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis ise şahsi twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Milli Muhafız Ordusu’nun, bugün vatana bağlılık yemini eden taze kanına görevinde başarılar dilerim” mesajını verdi.

 

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Son Güncelleme: 06.08.2021 12:02
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