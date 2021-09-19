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RMMO silahlandırılıyor…

Rum yönetiminin Rum Milli Muhafız Ordusu’nu (RMMO), tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’yi (MEB) kapsayacak sistemlerle silahlandırmakta olduğu haber verildi.

19 Eylül 2021 Pazar 13:00
RMMO silahlandırılıyor…

Haftalık Simerini “Milli Muhafız Ordusu Silahlandırılıyor… Türk İHA’larına Mistral Antidotu, Yeni Helikopter ve Füzeatar Satın Alımları” başlığıyla manşete çektiği haberinde, RMMO’nun silahlanma programını şu 5 ana başlık altında aktardı:
“1- Hava savunma sistemindeki açık 8 kilometre, yani 21 bin ayak menzile sahip Fransız yapımı yeni nesil  ‘Mistral’ler satın alınmasıyla kısmen kapatılacak. Türk İHA’ları ‘Bayraktar’lar azami 22-23 bin ayağa kadar uçabiliyor, daha düşük irtifada uçtuklarında, diğerleri dışında 40 kilometre menzile sahip ‘Buk’ füzesavar sistemi ile birlikte de işleyen Mistral’lerin menziline giriyor. Buk’lar Girit’e gönderilen S-300 hava savunma sisteminin ikinci bölgesini teşkil ediyor.
2-Sırbistan’dan 40 kilometre menzile sahip çoklu roketatar satın alımı planlanıyor. Bu çoklu roketatarlar,  savaş alanındaki tankları hedef alan şemsiye tipi akıllı mermileri de kullanabiliyor. Halihazırda 2 filo 155’lik NORA tipi çekili topçu bataryası satın alındı. Sırbistan ucuz ve muteber bir pazar.
3-Halen, modern saldırı helikopterleri alımı için ihaleye çıkıldı. Şu ana kadar ihaleye Fransız ve İtalyan şirketleri başvurdu.  Helikopterlerin Avrupa piyasalarından alınması ihtimal dışı görülmüyor ancak itibar ve siyasi maksatlar nedeniyle İsrail piyasasından da temin edilebilir.  Halen Rus yapımı Mi-35P tipi helikopterler, üretici şirketin oluru ile Sırbistan’a satıldı. 

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4-Fransa ile, MEB’i kapsayacak şekilde 180 kilometre menzile sahip modern Exocet satın alımı konusunda anlaşma yapıldı. Sistemlerin en kötü ihtimalle 2023’te teslim alınması bekleniyor.
5-Rus yapımı T-80 tanklarının tamir programı var. Genel olarak Milli Muhafız Ordusu’nun bütün silah sistemlerinin, yaşlandığı için yenilenmeye ve tamire ihtiyacı var, bu da savunma bütçesinin artırılmasını gerektiriyor.” 
Gazete, Exocet’lere ilave kullanılabilecek tamamlayıcı silahlanma programları da mevcut olduğunu belirterek, şunları ekledi:
“Bunlara, Türk donanmasına karşı deniz gerilla savaşı yapabilecek küçük ‘cep denizaltıları’ ve aynı zamanda deniz ve hava IHA’ları alımı örnek gösterilebilir.  Bunlar program temelinde, Yunanistan, İsrail, Sırbistan işbirliğinde Kıbrıs’ta geliştirilebilecek silah sanayiine eklenebilir. Halen Sırp hükümeti silah sanayisinin bir bölümünü Kıbrıs’a nakletme niyetini dile getirdi. Benzer bir niyet kısmen İsrail tarafından da dile getirildi” 
 

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Son Güncelleme: 19.09.2021 13:43
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