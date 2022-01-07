banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim sürecinde bazı ihaleler devam ederken, bazıları reddedildi
YSK bazı ihaleleri reddetti
Seçime kovid darbesi!
Seçime kovid darbesi!
Pozitif kişilerle temas eden tam aşılı kişiler izole olmayacak!
Üst Kurul'dan yeni kararlar!
Güldürme bizi Ali bey!
Güldürme bizi Ali bey!
banner405

RMMO Komutanı Ürdün’de temaslarda bulundu

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in, 3-5 Ocak tarihlerinde Ürdün’de temaslarda bulunduğu belirtildi.

07 Ocak 2022 Cuma 09:45
RMMO Komutanı Ürdün’de temaslarda bulundu

Rum haber kaynaklarına göre RMMO Komutanı Zervakis, Ürdün Silahlı Kuvvetleri Müşterek Kurmay Başkanı Yousef Huneiti’nin daveti üzerine Ürdün Haşimi Krallığı’na resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Zervakis ile  Ürdün Silahlı Kuvvetleri Müşterek Kurmay Başkanı Yousef Huneiti arasındaki görüşmede, RMMO’nun, dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleriyle geliştirdiği uluslararası işbirliği çerçevesinde, iki ülke arasındaki savunma işbirliği programının önemi  vurgulandı.

Rum Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Zervakis’in görüşme sırasında Orta Doğu, Doğu Akdeniz’in geniş bölgesindeki gelişmeleri ve iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin çeşitli boyutlarını ele aldığı ifade edildi.

banner341
Zervakis temasları çerçevesinde ayrıca Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından da kabul edildi.

Zervakis, görüşmede Ürdün’e gerçekleştirdiği ziyaretin mükemmel sonuçlarından söz ederken son yıllarda iki ülke arasında geliştirilen savunma işbirliğinin daha da geliştirilmesi yöntemlerini gündeme getirdi.

Zervakis ayrıca Ürdün’de mevkidaşı ile birlikte Kral Abdullah II Özel Harekat Eğitim Merkezi’ni  ( KASOTC ) ziyaret ederek burada incelemelerde bulundu.

banner360
Son Güncelleme: 07.01.2022 10:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Limasol’da polise saldırdılar
Limasol’da polise saldırdılar
Rumca gazeteler bugün yayımlanmadı
Rumca gazeteler bugün yayımlanmadı
Güney Kıbrıs’ta 3 bin 777 vaka
Güney Kıbrıs’ta 3 bin 777 vaka
Rumca gazeteler yarın yayınlanmayacak
Rumca gazeteler yarın yayınlanmayacak
Nuris Fransa’dan mülteciler konusunda yardım istedi
Nuris Fransa’dan mülteciler konusunda yardım istedi
Hloraka’da “su bardaktan taştı”
Hloraka’da “su bardaktan taştı”
Guterres Unfıcyp’in görev süresinin altı ay daha uzatılmasını istedi
Guterres Unfıcyp’in görev süresinin altı ay daha uzatılmasını istedi
Güney Kıbrıs’ta 5 bin 202 yeni vaka, 4 can kaybı
Güney Kıbrıs’ta 5 bin 202 yeni vaka, 4 can kaybı
Güneyde koronavirüse karşı yeni önlemler açıklandı
Güneyde koronavirüse karşı yeni önlemler açıklandı
Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 12 bin Hintli yaşıyor
Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 12 bin Hintli yaşıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim