RMMO Komutanı Ürdün’de temaslarda bulundu

Rum haber kaynaklarına göre RMMO Komutanı Zervakis, Ürdün Silahlı Kuvvetleri Müşterek Kurmay Başkanı Yousef Huneiti’nin daveti üzerine Ürdün Haşimi Krallığı’na resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Zervakis ile Ürdün Silahlı Kuvvetleri Müşterek Kurmay Başkanı Yousef Huneiti arasındaki görüşmede, RMMO’nun, dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleriyle geliştirdiği uluslararası işbirliği çerçevesinde, iki ülke arasındaki savunma işbirliği programının önemi vurgulandı.

Rum Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Zervakis’in görüşme sırasında Orta Doğu, Doğu Akdeniz’in geniş bölgesindeki gelişmeleri ve iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin çeşitli boyutlarını ele aldığı ifade edildi.

Zervakis temasları çerçevesinde ayrıca Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından da kabul edildi.

Zervakis, görüşmede Ürdün’e gerçekleştirdiği ziyaretin mükemmel sonuçlarından söz ederken son yıllarda iki ülke arasında geliştirilen savunma işbirliğinin daha da geliştirilmesi yöntemlerini gündeme getirdi.

Zervakis ayrıca Ürdün’de mevkidaşı ile birlikte Kral Abdullah II Özel Harekat Eğitim Merkezi’ni ( KASOTC ) ziyaret ederek burada incelemelerde bulundu.