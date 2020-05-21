RMMO askerlerinin işkence videosu gündem oldu

Alithia ve diğer gazeteler, RMMO’da görev yapan bir grup askerin birbirlerini dövdükleri ve çeşitli işkence uygulamalarında bulundukları bir videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Güney Kıbrıs’ta infial oluştuğunu yazdılar.

Gazete, söz konusu videolarda, bazı RMMO askerlerinin birbirlerine akıl almaz işkenceler yaptıklarının görüldüğünü belirtirken, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in olay karşısında çok öfkelendiğini yazdı.

Angelidis dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu görüntülerin “Stavrovuni” bölgesindeki komanda birliğinde yaşandığını ve RMMO’nun eğitim şekliyle bir alakası olmadığını belirtirken yapılan ilk soruşturmada, aynı celbe mensup askerlerin bu olaylara kendi istekleriyle katıldıklarını söylediklerini vurguladı.

Söz konusu askeri birliği dün ziyaret eden Angelidis, soruşturma açılması talimatını verirken, çok öfkeli olduğunu ve bu tür olaylara kesinlikle tolerans göstermeyeceklerinin altını çizdi.



Gazete, Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, yapılan ilk soruşturmada, olayın Nisan ayı başlarında söz konusu komando birliğinde geçtiğinin ve askerlerin kendi istekleriyle bu olaya karıştıklarının tespit edildiğinin aktarıldığını yazdı.Fileleftheros gazetesi ise, RMMO askerlerinin biri birlerine uyguladıkları işkence ve dayağın kamuoyunda şok etkisi yarattığını yazdı.Gazeteler, söz konusu videolardan elde edilen fotoğraflara da haberlerinde geniş yer verdiler.