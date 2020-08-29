Reşit olmayan anne sayısı 20

Alithia gazetesi, Rum Çalışma Bakanı Zita Emilianu’nun, AKEL Milletvekili Skevi Kukuma’nın konuya ilişkin sorusuna verdiği yanıtta, Güney Kıbrıs’ta sosyal hizmetler dairesinin gözetimi altında bulunan ve reşit olmayan annelerin sayısının 20 olduğunu açıkladığını yazdı.

Emilianu, söz konusu annelerin gerekirse kadın sığınma evinde de kalabildiklerini vurguladı.

