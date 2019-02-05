Rekabetçi Piyasalar Ve Brexit Yüzünden Rum Turizminde Kara Bulutlar

Lefkoşa, 5 Şubat 19 : Rum tarafındaki turizm müsteşarlığının, turizm konusunda “kara bulutlar” gördüğü ifade edildi.Türkiye ve Mısır gibi rekabetçi piyasalar açılması ve Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden ayrılması konusunun (Brexit) Rum kesiminde turizm konusunda baş ağrısına neden olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, otelcilerin ise, kısıtlı rezervasyonlar konusunda SOS verdiklerini kaydetti.Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios’un, turizm sektöründe birçok zorluğa sahip, zor...



Lefkoşa, 5 Şubat 19 : Rum tarafındaki turizm müsteşarlığının, turizm konusunda “kara bulutlar” gördüğü ifade edildi.



Türkiye ve Mısır gibi rekabetçi piyasalar açılması ve Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden ayrılması konusunun (Brexit) Rum kesiminde turizm konusunda baş ağrısına neden olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, otelcilerin ise, kısıtlı rezervasyonlar konusunda SOS verdiklerini kaydetti.



Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios’un, turizm sektöründe birçok zorluğa sahip, zor bir yıldan söz ettiğini yazan gazete, yurt dışından Rum kesimine gidişlerin hali hazırda 4 milyona ulaştığını ve beklentilerin de büyük olduğunu ifade etti.



Perdios açıklamasında Berlin ve Moskova turizm fuarlarının belirleyici olduğunu da ekledi.



(İY/ŞEB)

