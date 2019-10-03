Referans şartları tartışma konusu olmaya devam ediyor

Alithia gazetesi “9 Ağustos’la İlgili Anlaşmazlık- Referans Şartlarında Anlaştılar mı Anlaşamadılar mı?- Olguların ve Kararların Yeni Farklı Yorumlaması” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan yer verdiği haberinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, atılacak bir sonraki adımlara karar vermek için hem liderler, hem de garantörlerin liderleriyle gerçekleştirdiği temasları değerlendirmeyi sürdürdüğü bir zamanda, iki lider arasında aniden yeni bir anlaşmazlık konusu ortaya çıktığının görüldüğünü yazdı.

Gazete, öte yandan bir kez daha, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin, farklı yorumlamalar veya değerlendirmelerden ötürü “kısa devre yapması tehlikesi bulunduğu” yorumunu da yaptı.

Liderlerin 9 Ağustos’ta gerçekleştirdiği görüşmede referans şartları konusunda anlaşma olup olmadığının yeni tartışma noktası olduğunu kaydeden gazete, haberinin devamında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi.

ANASTASİADİS

Gazeteye göre, dün yaptığı açıklamada “referans şartlarında 9 Ağustos’tan bu yana anlaşmaya varıldığını ve Sayın Lute’un (adaya) gelişinin ilk gününde bunların onaylandığını” öne süren Anastasiadis, devamla “Lute’u vardığımız görüş birlikleri hakkında bilgilendirdik ve Sayın Lute da bizim arzumuza göre kısa bir açıklama hazırladı” dedi.

Açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “bunun akabinde üzerinde hem fikir olunanlardan geri çekildiği” imasında bulunan Anastasiadis “eğer birileri düşüncesini değiştiriyor veya önceden karar verilmiş tezlerin ortaya konmasını istiyorsa, kendisinin buna ayak uyduramayacağını” söyledi.

Anastasiadis, açıklamasında, bir sorumluluk yükleme oyununa karıştığını da kabul etmeyerek, buna karşılık Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla iyi ve dostane bir ilişki havası muhafaza etmeye çabaladığını söyledi.

Anastasiadis sözlerinin devamında “bugüne kadar, göreceksiniz ki, iyi ve dostane bir ilişki havası muhafaza etmeye çabalayarak, bugüne kadar kayda geçirilen caymalarla ilgili olarak, hiçbir zaman Sayın Akıncı’nın aleyhinde bir suçlamaya müdahil olmadım” iddiasında da bulundu.

Anastasiadis açıklamasında ayrıca BM Genel Sekreterine “bağımlılıklar ve vasiler olmadan, işlevsel ve kalıcı bir çözüme ilişkin kararlılığını ilettiğini” de ifade etti.

Anastasiadis “BM Genel Sekreterine bir kez daha, Kıbrıs sorununa, bağımlıklardan veya vasilerden kurtulmuş olan bir devlet meydana getirilmesiyle; iki toplum tarafından da kabul edilecek olan aynı zamanda kalıcı olması için her şeyden önce işlevsel de olacak olan bir çözüm bulunması için, Crans Montana’ya kadar çalıştığı gibi çalışma konusundaki niyeti, kararlılığı ve değişmez siyasi iradesini ilettiğini” ekledi.

Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Akıncı da açıklamasında, 9 Ağustos görüşmesinde herhangi bir anlaşma olmadığını ifade ederek, Anastasiadis’i gerçeği söylemeye çağırdı.

Haber Politis gazetesinde “Anastasiadis ile Akıncı’nın Referans Şartları Kavgası”, Haravgi’de “Referans Şartlarında 9 Ağustos’ta Anlaşma Sağlandı- Akıncı: 9 Ağustos’ta Referans Şartlarıyla İlgili Anlaşma Olmadı”, Fileleftheros’ta ise “Referans Şartlarında Anlaştık Ama… Akıncı Suçlama Oyunu Sürdürdü” başlıklarıyla yer aldı.

“GUTERRES’TEN SİNYAL BEKLİYORLAR”

Fileleftheros gazetesi ise bu başlıkla yayımladığı haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, niyetlerini kısa süre içerisinde açıklamasının beklendiğini yazdı.



Kıbrıs Türk ve Rum tarafının Kıbrıs sorununda beklemede olduklarını ve Guterres’in (sürecin) devam etmesi için sinyal vermesini beklediklerini kaydeden gazete, şu ana kadar ortamın bulanık olduğunu, öte yandan Guterres’in içerisinde bulunduğumuz günler içerisinde, Kıbrıs sorunundaki sürecin devamıyla ilgili niyetlerini açıklayacağını savundu.BM Genel Sekreteri Guterres’in geçtiğimiz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Akıncı’yla New York’ta gerçekleştirdiği görüşmeyle, müdahil taraflarla olan temaslarını tamamladığını belirten gazete, Guterres’in liderle olan görüşmelerinde niyetlerinin ne olduğunun ortaya çıkmasına izin vermemesine rağmen, Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un kendisine ilettikleri temelinde, bütünlüklü bir resme sahip olduğunu öne sürdü.BM Genel Sekreteri açısından referans şartlarında anlaşma olmasının önkoşul teşkil ettiğini yazan gazete, buna rağmen ve referans şartlarında olmamasına bağlı olarak, yeni bir perspektif meydana getirilmesi için, Guterres’in önümüzdeki dönemde liderleri üçlü bir görüşmeye çağırmasının ihtimal dahilinde olduğunu, aynı zamanda prosedüre hizmet ettiğinin düşünülmesi durumunda, gayri resmi bir beşli toplantı yapılması olasılığı bulunduğunu da yazdı.Gazete, tüm bunların Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili raporunu BM Güvenlik Konseyine sunmasından önce gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini ekledi.Gazete “diplomatik kaynakların”, “BM tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Daimi Temsilcisi Andreas Mavroyannis’e çok yakında bir bilgilendirme yapılmasının beklendiğinibelirttiklerini” de ekledi.Gazete başka bir haberinde ise, DİSİ ile AKEL’in müzakerelerin kısa bir süre içerisinde yeniden başlamasını istediklerini yazdı.DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile AKEL Genel Sekreteri Kiprianu’nun, dün yaptıkları açıklamalarda, Kıbrıs sorunundaki yeni bir inisiyatifle ilgili isteklerini vurguladıkları belirtildi.Habere göre Neofitu açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in de yinelediği gibi, Kıbrıs sorununda, üzerinde hem fikir olunan iki kesimli iki toplumlu federasyon temeli ve Guterres’in altı parametresi de göz önüne alınarak, kısa süre içerisinde yeni bir inisiyatifin başlamasını istediklerini dile getirdi.AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise açıklamasında, hükümetin kararlılıkla ilerlemesi, BM Genel Sekreterinin tezlerinden destek alması ve müzakerelerin başlamasını istemesi gerektiğine işaret etti.AKEL, müzakerelerin yeniden başlaması durumunda, Türkiye açısından, meydana okumalarını sürdürmesinin çok zor olacağını da savundu.Kiprianu, BM Genel Sekreterinin sahip olduğu niyetleri bilmese de, Guterres tarafından bir inisiyatif üstlenilmesi için, hala daha kat edilmesi gereken bir mesafe olduğunun açık olduğunu da ileri sürdü.Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas ise Kıbrıs sorunuyla ilgili bir etkinlikte yaptığı konuşmada, müzakerelerden olumlu bir sonuç çıkması için, ortamın ve çözüm parametrelerinin değişmesi gerektiğini öne sürdü.DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise kötümser olduğunu belirterek, Türkiye’nin iki devlet ve konfederasyon temelinde görüşme yapmak istediğini ileri sürdüğü açıklamasında, Guterres çerçevesinin Kıbrıs sorununun çözüm temelini teşkil edemeyeceğini iddialarına ekledi.