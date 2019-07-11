“re Aleksi” İsimli Tahıl Tohumu

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 : Daha dayanıklı ve üretken plantasyonun yaratılması ve çevrenin korunması amacıyla “Re Aleksi” adını taşıyan öncü tahıl tohumunun sunumunun gerçekleştirildiği belirtildi.
Alithia gazetesi söz konusu tohumun tanıtımının Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis tarafından yapıldığını belirtti.
Habere göre Tarım Bakanı Kadis yaptığı konuşmada, “Re Aleksi” isminin seçilmesinden söz ederken “Re Aleksi” isyanının, bu öncü tohumun tarım sektörüne getireceği devrimle birbirine benzediğini ifade etti.
(FK/HA)