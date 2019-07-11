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“re Aleksi” İsimli Tahıl Tohumu

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 : Daha dayanıklı ve üretken plantasyonun yaratılması ve çevrenin korunması amacıyla “Re Aleksi” adını taşıyan öncü tahıl tohumunun sunumunun gerçekleştirildiği belirtildi. 

“re Aleksi” İsimli Tahıl Tohumu

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 : Daha dayanıklı ve üretken plantasyonun yaratılması ve çevrenin korunması amacıyla “Re Aleksi” adını taşıyan öncü tahıl tohumunun sunumunun gerçekleştirildiği belirtildi. 

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:57
“re Aleksi” İsimli Tahıl Tohumu

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 : Daha dayanıklı ve üretken plantasyonun yaratılması ve çevrenin korunması amacıyla “Re Aleksi” adını taşıyan öncü tahıl tohumunun sunumunun gerçekleştirildiği belirtildi. 
Alithia gazetesi söz konusu tohumun tanıtımının  Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis tarafından yapıldığını belirtti. 
Habere göre Tarım Bakanı Kadis yaptığı konuşmada, “Re Aleksi” isminin seçilmesinden söz ederken “Re Aleksi” isyanının, bu öncü tohumun tarım sektörüne getireceği devrimle birbirine benzediğini ifade etti. 

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Tohumun ismini aldığı “Re Aleksi” (halkın isyanın ardından bir kölenin Kral Aleksi olarak tahta çıkarılması ve halkın ona biat etmesi olarak tarihte yer alıyor) hakkındaki tarihsel olaylara da değinen Kadis, 1426’da, sefalet çeken  Kıbrıslıların, Aleksi komutasında Ada’nın büyük bir bölümünü kontrol altına almayı başardıklarını ve kendi yönetimlerini kurduklarını da anlattı. 
(FK/HA)
 

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