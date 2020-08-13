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Putin’den anlaşmaları tek taraflı sonlandırma uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ortaklarından anlayış bulmamaları halinde, Moskova’nın, çifte vergilendirmeyle ilgili anlaşmaları tek taraflı sonlandırabileceği uyarısında bulunduğu haber verildi.

13 Ağustos 2020 Perşembe 12:06
Putin’den anlaşmaları tek taraflı sonlandırma uyarısı
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Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, bir Rus yetkilinin, Güney Kıbrıs’la yapılan ilgili anlaşmadaki değişiklikler konusundaki ifadesini yorumlayan Putin, bu işin, işbirlikçi bir yaklaşımla geriye kalan ortaklarla da sürmesinin önemli olduğunu dile getirdi.
Bununla birlikte, kendi tezleri konusunda anlayış bulmamaları halinde, bu anlaşmaları tek taraflı sonlandırma konusundaki haklarını saklı tuttuklarını belirten Putin, Moskova’nın, uluslararası hukuk ve bu anlaşmalar uyarınca, çifte vergilendirmeden kaçınılması anlaşmalarından tek taraflı çekilme hakkı bulunduğunu sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 13.08.2020 12:18
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