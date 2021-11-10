Puros: "Devlet, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun aracısı gibi"

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, kurumun bütçesiyle ilgili çalışmaların yapıldığı toplantıda konuşan Puros, KKTC’deki kayıp gelirleri konusunda göçmenlerin elini güçlendirebilmek için bir çalışma yaptıklarını ve bu çalışmayı bir yıl önce Rum İçişleri Bakanlığına sunduklarını ancak herhangi bir yanıt alamadıklarını kaydetti.

Habere göre, yapılması gereken şeyin ciddi ekonomik sorunlar yaşayan göçmenleri tespit etmek olduğunu kaydeden Puros, kurumdan borç alan bazı göçmenlerin öldükleri, ya da her şeylerini kaybettikleri için borçlarını ödeyemediklerine işaret etti.

Puros, bu durumun kendilerinin ihmali ve kayıtsız kalmalarından kaynaklandığını ifade ederken, üç yıl önce de kurum tarafından Rum Maliye Bakanlığına bağımsız bir komite oluşturulması ve borçlarını gerçekten ödeyemeyecek kişilerin tespit edilip, bu kişilere ait borçların satın alınması ve mallarının kurtarılması fikrinin götürüldüğünü söyledi.



Haberde, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros’un göçmenlerin desteklenmesi ve KKTC’deki mallarının satılmasının engellenmesi için tedbir alınması gerektiği; komitedeki diğer milletvekillerinin de bu yönde görüş ortaya koyduğu belirtildi.