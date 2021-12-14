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Purnara Mülteci Kampı’nda insani olmayan koşullar

Güney Kıbrıs’a yasadışı yollarla giden mültecilerin tutulduğu Purnara Mülteci Kampı’nda insani olmayan koşulların hakim olduğu bildirildi.

14 Aralık 2021 Salı 14:00
Purnara Mülteci Kampı’nda insani olmayan koşullar

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, son zamanlarda bölge sakinlerinin de protestolarına neden olan Purnara Mültci Kampı’nın dün, bir grup milletvekili ve basın mensupları tarafından ziyaret edildiğini ve karşılaşılan manzaranın oldukça kötü olduğunu yazdı.

Gazete, 600 kişilik kapasitesi olan kampta 2 bin 500’den fazla mültecinin bulunduğunu, her yerin çöp içinde olduğunu, az sayıdaki tuvaletin pislikten kullanılamaz halde olduğunu, duşlardan soğuk su aktığını, parçalanmak üzere olan çadırların içerisine soğuk hava girdiğini ve yağmur yağdığında da içeri su sızdığını kaydetti.

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Sorunların bununla bitmediğini belirten gazete, kampta ebeveyni olmayan 287 çocuk bulunduğunu ve bazılarının onar kişilik gruplar halinde bir odanın içerisinde, yerde yatarak hayatlarını sürdürmeye çalıştığını; bazılarının üzerinde kış gelmesine rağmen hala yazlık kıyafetler bulunduğunu, battaniyeleri bile olmadığını ve desteğe ihtiyaçları olduğunu yazdı.

Bu arada Alithia gazetesi de, Papa Francis’in Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyaret sayesinde, Güney Kıbrıs’taki mülteci sorununun uluslararası basına da yansıdığını ve Papa Francis’e eşlik eden yabancı gazetecilerin, mülteci sorunuyla ilgili detaylı röportajlar hazırladıklarını haber verdi.

Haberde, konunun uluslararası kanallara nasıl yansıdığıyla ilgili bilgiler yer aldı.

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Son Güncelleme: 14.12.2021 15:57
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