Psikolojik Nedenlerden Dolayı Askerliği Ertelenenlere Sağlık Karnesi Verilmeyecek

Lefkoşa, 29 Haziran 19 : Rum Meclisi’nin, ruh sağlığı nedeniyle askerlik için erteleme alan sporculara, sağlık karnesi verilmemesini öngören yasa tasarısını onayladığı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, ilgili yasa tasarısının, 25 lehte ve 15 aleyhte oyla kabul edildiğini yazdı.

Gazete, bu yasa tasarısının, asker kaçaklığı olaylarının önüne geçilmesi için Rum Savunma Bakanlığı’nın ileriye götürdüğü özlü bir tedbir olarak nitelendirildiğini belirtti.

Haravgi gazetesi, Rum Milli Muhafız Ordusu’na celp için çağrılan ancak askerlik için uygun olmadıkları veya ruh sağlığına ilişkin hastalık nedeniyle geçici olarak askerlik görevi ertelenen sporculara sağlık karnesi verilmemesini öngören yasa tasarısının meclis tarafından onaylandığını yazdı.

(FK/FEZ)

