Protora’da Tarihi Kalıntılar Bulundu

Protora bölgesindeki Panayias Panayiotissas Kilisesi’nde gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sırasında tarihi kalıntılara rastlanıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi Protora’da, Panayias Panayiotissas Kilisesi’ne yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında, Salamis Nikokreontas’ın son kralı ve İmparator Herakleitos’un kralına atıfta bulunan antik eserlerin yanı sıra, 17’nci yüzyılda Türkler tarafından öldürülen Peder Zaharia’nın kemik kalıntılarının da bulunduğunu yazdı.

Habere göre, “Konstantias-Mağusa” Metropoliti Vasilios, kilise için alınan kararın, restorasyon çalışması olduğunu ancak kilisenin temelinin de yenilenmesi gerektiğinden, eş zamanlı yapılan kazı çalışmalarında tarihi kalıntılara rastlanıldığını belirtti.



Vasilios, kemik kalıntılarının, kimlik teyidi için Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’ya teslim edildiğini söyledi.Vasilios, Peder Zaharia’ya ait kemik kalıntılarının bulunmasının gerek Rum Kilisesi, gerekse halk için de önemli olduğunu belirtti.