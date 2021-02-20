Protesto eylemine 200’ü aşkın polis görevlendirildi

Fileleftheros gazetesi, geçen hafta yaşanan olayların ardından alarm seviyesinin en üst seviyeye çıkarıldığını kaydederken, eyleme katılacakların, bugünkü protestonun barışçıl protesto olacağını açıkladıklarını; polisin de eylemcilere müsamaha göstereceğini belirttiğini yazdı.

Gazete, polisin dün, son bir toplantı yaparak bugünkü eylemle ilgili hazırlıkları görüştüğünü ve eylemin yapılacağı yerde, polis aleyhinde kullanılabilecek tehlikeli şeyler saklanıp saklanmadığını da bugün kontrol edeceğini kaydetti.

Haberde, polisin eyleme yalnızca olay çıkması halinde müdahale edeceği belirtilirken, elde edilen bazı bilgilerin, eylemde birtakım olayların çıkabileceğine işaret ettiği ifade edildi.

LİMASOL’DA SAAT 18.00’DE

Gazete, Limasol’da da bugün saat 18.00’da eylem yapılacağını ve polisin teyakkuzda olduğunu yazdı.

Bu arada, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios eylemle ilgili dün yaptığı açıklamada, eyleme katılanların pandemiyle ilgili genelgeyi ihlal ettiklerini ve epidemiyolojik göstergelerin kötüleşmesi durumunda, eylemcilerin sorumluluk üstlenmesi gerekeceğini söyledi.

Kusios, Rum Hükümeti’nin temel prensibinin, polisin görevini yasaya göre yapması ve yetkilerini aşmaması olduğunu belirtti.

AKEL de eylemle ilgili açıklama yaparak, epidemiyologların eylem yapılmasına tedbirlere uyulduğu sürece karşı çıkmadıklarını ve DİSİ ile Anastasiadis Hükümeti’nin eylem yapılmasına karşı çıkmalarına anlam veremediğini kaydetti.

Öte yandan Alithia gazetesi de “Tanrı Yardım Etsin… Bugün Lefkoşa ve Limasol’da İki Cephede Eylemler” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, bugünkü eylemde molotof, taş ve sopalar kullanılacağına dair birtakım bilgiler bulunduğunu ve polisin bu konuyla ilgili titizlikle çalıştığını yazdı.

Haberde, eyleme binin üzerinde katılım beklendiği ve polisin çok sert tedbirler aldığı kaydedildi.