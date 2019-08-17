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Prodromu: “Anastasiadis’in hedefi onurlu bir anlaşma”

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununa kalıcı ve fonksiyonel bir çözüm bulunmasını sağlayacak onurlu bir anlaşmaya imza atmayı hedeflediğini öne sürdü.

Prodromu: “Anastasiadis’in hedefi onurlu bir anlaşma”

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununa kalıcı ve fonksiyonel bir çözüm bulunmasını sağlayacak onurlu bir anlaşmaya imza atmayı hedeflediğini öne sürdü.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 07:56
Prodromu: “Anastasiadis’in hedefi onurlu bir anlaşma”

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununa kalıcı ve fonksiyonel bir çözüm bulunmasını sağlayacak onurlu bir anlaşmaya imza atmayı hedeflediğini öne sürdü.

Alithia ve diğer gazeteler, “Omorfo” kökenli Rumların, Barış Harekatı’nın ikinci safhasının yıl dönümü sebebiyle Rum Başkanlık Sarayı’na giderek bir bildiri verdiklerini, bildiriyi teslim alan Rum Sözcü Prodromos Prodromu’nun ise konuşmasında, Anastasiadis’in onurlu bir anlaşmaya imza atmayı arzuladığını söylediğini yazdılar.

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Habere göre Prodromu, Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla gerçekleştirdiği son görüşme sonrasında “bir şeylerin değişebilecek gibi göründüğü” iddiasında bulunurken “Müzakerelerin yeniden başlaması için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in istediği gibi bir yola, yine Guterres’in takibinde girmiş bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Prodromu, Anastasiadis’in, tüm Kıbrıslıların, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin iş birliği yaptığı, gerçekten bağımsız ve çağdaş bir Avrupa ülkesi olabilmek adına, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin BM Genel Sekreteri’nin Crans Montana’da ortaya koyduğu parametreler temelinde başlamasını istediğini de sözlerine ekledi.

Gazete, sözde “Omorfo” Belediye Başkanı Viktoras Haciavraam ve diğer bazı dernekler tarafından hazırlanan ortak bildirinin BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliklerine de verildiğini, bildiride tüm göçmenlerin yerlerine geri dönmesi yönünde mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğine vurgu yapıldığını aktardı.

Son Güncelleme: 17.08.2019 11:31
Anahtar Kelimeler:
Prodroos ProdromuAnastasiadisKıbrıs Sorunu
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