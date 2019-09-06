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Prodromu, Lute-anastasiadis Görüşmesinin Ardından Açıklama Yaptı

“ÇABA SÜRÜYOR… GÖRÜŞMEDEN SONRA AÇIKLAMALAR YAPILACAK”

Prodromu, Lute-anastasiadis Görüşmesinin Ardından Açıklama Yaptı

“ÇABA SÜRÜYOR… GÖRÜŞMEDEN SONRA AÇIKLAMALAR YAPILACAK”

06 Eylül 2019 Cuma 12:20
Prodromu, Lute-anastasiadis Görüşmesinin Ardından Açıklama Yaptı

“ÇABA SÜRÜYOR… GÖRÜŞMEDEN SONRA AÇIKLAMALAR YAPILACAK”
Lefkoşa, 6 Eylül 19 : Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında bugün gerçekleştirilen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, referans şartlarıyla ilgili çabanın sürdüğünü söyledi.
Rum haber kaynaklarına göre, bu akşam liderler ve Lute arasında sosyal içerikli gayri resmi bir görüşme yapılmasının kararlaştırıldığını dile getiren Prodromu, “referans şartlarında bir sonuca varılmasına ilişkin çabanın süreceğini” belirtti.
İlerleme olup olmadığı sorusuna karşılık ise Prodromu “bunu ortak görüşmeden sonra duyacaksınız” yanıtını verdi.
Lute’un bir anlaşma açıklama olasılığı olup olmadığının kendisine sorulması üzerine ise Prodromu “görüşmenin ardından açıklamaların yapılacağını” dile getirdi.

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Liderlerin bugün görüşecek olmasının olumlu bir şey olduğunu da belirten Rum sözcü, Rum kesiminin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bunu her zaman istediğini savundu.
Meydana gelen tıkanıklığın aşılmaya başlanıp başlanmadığı veya bunun olmasına dair bir perspektif olup olmadığının sorulması üzerine de Prodromu, çabanın devam edeceğini yineledi.
Prodromu “Lute’un adadan ayrılması durumunda dahi çabanın devam edip etmeyeceği” sorusunu ise “bunu muhtemelen bu akşamki görüşmeden sonra öğreneceksiniz” şeklinde yanıtladı.
(İY/ŞEB)                            
 

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