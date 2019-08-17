Prodromu Kıbrıs Sorunuyla İlgili Açıklamalar Yaptı

Lefkoşa, 17 Ağustos 2019 : Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak dün bazı açıklamalar yaptı.

Alithia gazetesi “Siz Gerginlik, Biz Müzakere - Lefkoşa’dan Türk Meydan Okumaları ve Askeri Tatbikatlarına Yanıt Mesaj - Gerginlik Söylemlerine Girmiyoruz” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan yayımladığı haberinde, “Türkiye’nin Fatih ve Yavuz Sondaj Gemileriyle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kara suları ve Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisinde, aynı zamanda askeri tatbikatlarıyla Kıbrıs’ın güneyi ve Akama’nın batısındaki meydan okumalarını sürdürdüğünü” iddia ederek, Rum hükümetinin ise bilinçli bir şekilde gerginlik söylemine girmekten kaçındığını ve odaklandığı yerin, yeniden müzakere masasına gidilmesi olduğunu ileri sürdü.

Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun Türkiye’nin faaliyetlerine dün yanıt verdiğini yazan gazete, Prodromu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yeniden müzakere masasına gidilmesi için, Birleşmiş Milletlerle (BM) istişare yapılması hedefine odaklanmış olduğunu söylediğini iletti.

Gazeteye göre, Rum hükümetinin, bölgede meydana gelenleri, doğal olarak sürekli yorum yapmadan takip ettiğini savunan Prodromu, Türkiye’nin tercih etmiş olduğunu ileri sürdükleri gerginlik söylemi mantığına bilinçli olarak girmediklerini iddia etti.

“Müzakerelerin, tabi ki, aynı zamanda uygun ortam da var olacağı anlamına geldiğini” ifade eden Rum Sözcü, “dolayısıyla Türkiye’nin de, doğal olarak istikrarsızlık ve gerginlik meydana getiren bu tarz yasadışı müdahalelerle değil, Kıbrıs sorununun BM aracılığıyla barışçıl yollarla çözümü üzerinde durduğunu gerçekten göstermesi gerektiğini” savundu.

BM Genel Sekreterinin her defasında, gerginlik meydana getiren hareketlerden kaçınılması gerektiğini vurguladığını ifade eden Prodromu, Türkiye’den bu çağrılara yanıt vermesini beklediklerini söyledi.

LUTE’UN GELİŞİ

Bu arada gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun da dün söylediği gibi, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı özel danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’a gelişi konusunda henüz yeni bir şey olmadığını yazdı.

“Şu ana kadar (Lute’un gelişinin) tarihini bilmediklerini ve görüşme ayarlanır ayarlanmaz açıklayacaklarını” söyleyen Prodromu, Temmuz ayı başında, Lute’un Ağustos sonlarında gelmesi için istişareler yapıldığını anımsattı.

Birkaç haftalık bir gecikme yaşandığını, fakat 9 Ağustos görüşmesi ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın müzakerelerin sürdürülmesine dair isteğinin iyi bir işaret olduğunu ifade eden Prodromu, “tabi ki BM Genel Sekreterinin de istediği hazırlığın yapılması, aynı zamanda Türkiye’nin de müzakereler için uygun ortamın meydana getirilmesi konusunda istekli olduğunu gerçekten göstermesi şartıyla” ifadesini kullandı.

İki liderin 9 Ağustos tarihinde görüşmesinden bu yana, aralarında başka bir iletişim gerçekleşmediğini de ifade eden Prodromu, bir sonraki aşamanın, Lute’la istişareler olduğunu belirtti.

Lute’la yapılacak olan istişarelerin, iki liderin BM Genel Sekreteriyle ortak görüşmesini belirleyip belirlemeyeceği konusundaki bir soruya karşılık ise Prodromu, iki liderin hali hazırda BM Genel Sekreteriyle ortaklaşa görüşmeye hazır olduklarını söylediklerini anımsattı.

Bunun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in süreçteki bazı engellerin aşılması çabasıyla geçmişte yaptığı bir öneri olduğunu anımsatan Prodromu, BM Genel Sekreteri Guterres’in Anastasiadis’e mektubunda bundan memnuniyet duyduğunu belirttiğini savundu.

Geriye bir tek BM Genel Sekreteri tarafından bir davet yapılıp yapılmayacağının görülmesi kaldığını belirten Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, müzakerelerin yeniden başlamasına iyi bir şekilde hazırlık yapılması için, yapılması gereken her şey için, BM Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla her zaman görüşmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Fileleftheros ise “Süreç Adım Adım” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorunundaki çabaların gelişmelere uygun şekilde ilerleyeceğini yazdı.

Rum Yönetimi’nin Lute’tan telefon beklediğini yazan gazete, BM’nin, üstlenilmekte olan yeni çabanın başarılı olması için, Kıbrıs sorununda önümüzdeki aşamada takip edeceği reçetenin adım-adım olacağını ifade etti.

Bunun BM tarafından Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak bugüne kadar yapılan hareketlerden ortaya çıktığını kaydeden gazete, ilk aşamada Lute’un adaya ziyaretinin gerçekleştirileceğini aktardı ve haberinin devamında Prodromu’nun açıklamalarına yer verdi.

Öte yandan gazete, Rum Ulusal Konseyinin, tatilden sonra, Ağustos sonlarında toplanmasının beklendiğini de yazdı.

Politis gazetesi haberine “Prodromu’dan Düşük Tonlar - Lefkoşa Çözüm Yolunda - Prodromu Anastasiadis’in İlk Gayesinin Müzakerelerin Başlaması Olduğunu Vurguladı” başlıklarıyla yer verirken; Haravgi ise habere “Lute’un Gelişini ve Ulusal Konseyin Toplanmasını Bekliyorlar” başlığını kullandı.

(İY/HA)