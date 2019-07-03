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Prodromu’dan Akel’e Sert Cevap

“KIBRIS RUM TARAFINI SUÇLUYOR, TÜRKİYE’NİN CAYDIRAN TAKTİĞİNİ GÖZ ARDI EDİYOR”

Prodromu’dan Akel’e Sert Cevap

“KIBRIS RUM TARAFINI SUÇLUYOR, TÜRKİYE’NİN CAYDIRAN TAKTİĞİNİ GÖZ ARDI EDİYOR”

03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:26
Prodromu’dan Akel’e Sert Cevap

“KIBRIS RUM TARAFINI SUÇLUYOR, TÜRKİYE’NİN CAYDIRAN TAKTİĞİNİ GÖZ ARDI EDİYOR”

AKEL: “BM GENEL SEKRTERİ  CRANS MONTANA BAŞARISIZLIĞINDA VE UZAYAN ÇIKMAZDA KIBRIS RUM TARAFINI MÜŞTEREK SORUMLU GÖRÜYOR”

ANASTASİADİS BARIŞ GÜCÜ RAPORU VE OYLAMASI ÖNCESİNDE SPEHAR’LA GÖRÜŞMEK NİYETİNDE

Lefkoşa, 3 Temmuz 19 (.): Rum Sözcü Prodromos Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, müzakerelere dair niyeti konusunda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i ikna edememekle suçlayan AKEL’e zehir zemberek cevap verdi. Prodromu AKEL’i Kıbrıs Rum tarafını suçlamak ve ileri sürdükleri “Türk uzlaşmazlığının” üzerini örtmekle suçladı.

Alihtia’nın haberine göre Prodromu, dün yaptığı yazılı açıklamada,  “AKEL Kıbrıs Rum tarafını suçluyor ve  Türkiye’nin, özlü müzakereleri caydıran taktiğini göz ardı ediyor” ifadelerini kullandı.

“ASIL SORU, AKEL’İN ISRARLI SUÇLAMA ÇABASININ, MÜZAKERELERİN BAŞLAMASINA VE ÇÖZÜME  NE GİBİ BİR FAYDASI OLACAĞIDIR”

Prodromu, “Soru, Başkan Anastaiadis’in Genel Sekreter’i bizim tarafın niyeti konusunda ikna edip edemediği değil, AKEL’in Kıbrıs Rum tarafını suçlamak için ısrarla harcadığı çabaların, müzakerelerin yeniden başlamasına ve Kıbrıs sorununun çözümüne ne gibi bir faydası olacağıdır” dedi.

Prodromu Türkiye’nin Brexit ve Avrupa Parlamentosu seçimi nedeniyle müzakere olamayacağı görüşünü ortaya koyduğunu, üst düzey Türk yetkililerin, BM çerçevesinin tüketildiği ve başka model görüşülmesi gerektiği açıklamaları yaptığını ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dahi Anastasiadis’in gayrı resmi görüşme önerilerini, müzakere var gibi algılanmasını istemediği gerekçesiyle reddettiğini söyledi.

Bütün bunların niyet değil, “müzakerelerin yeniden başlamasına dair her türlü fikri alaşağı eden  somut siyasi eylemler olduğunu” savunan Rum Sözcü, “AKEL bunları görmezden gelmeyi ve dikkate almamayı tercih ediyor ancak aynı şey Kıbrıs sorununa müdahil olanlar için geçerli değil” ifadesini kullandı.

Prodromu’nun bu açıklamasına karşılık AKEL ise, “BM Genel Sekreteri, Crans Montana Konferansı’nın başarısızlığında ve uzayan çıkmazda Kıbrıs Rum tarafını Türk tarafı ile müşterek sorumlu görüyor” cevabını verdi.

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “Anastasiadis hükümeti bu konuyu Guterres’e hiç götürmedi çünkü Türkiye’yi korumakla suçlayamazlardı. Ancak iktidardakiler AKEL’i şeytanlaştırmak için suçluyor çünkü  bu şekilde, Başkan Anastasiadis’in yanlış icraatlarının Kıbrıs sorununun çözüm perspektifi ve Kıbrıs Rum tarafı için ortaya çıkardığı olumsuz sonuçları bu şekilde saklayacaklarına inanıyor” ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada “Başkan Anastasiadis müzakerelerin yeniden başlaması tezine, BM Genel Sekreteri’nin korunmasını istediği önemli yakınlaşmaları iptal eden şartlar ve ön şartlar eşlik ederken çabaları konusunda nasıl ikna edici olabilir?” sorusu da yöneltildi.

Fileleftheros “Sözcü: AKEL Kıbrıs Rum Tarafını Suçluyor, Türkiye’yi Görmezden Geliyor… Hükümetin Kıbrıs Sorunundaki Suçlamalara Karşı Atağı… AKEL: Genel Sekreter Kıbrıs Rum  Tarafını Müşterek Sorumlu Görüyor” başlık ve spotlarıyla aktardığı haberinde, AKEL’in yazılı açıklamasına Prodromu’nun yeniden cevap verdiğini yazdı.

Habere göre Prodromu “Başkan’ın müzakerelerin başlamasına şart koştuğunu sadece AKEL iddia ediyor.  Başkan hangi şartları ve ön şartları koştu?  Mesele, Türkiye’nin müzakerelere devam etmeyi istememesinin, reddetmesinin ve diğer maharetlerinin hangi mantıkla görülmüyor olmasıdır” dedi.

Gazete Başbakan Ersin Tatar’ın Maraş’la ilgili açıklamasını “Kıbrıs Türk İdaresinde Açma.. Maraş: Ersin Tatar’a Göre İşgal Makamlarının Somut Hedefleri… Kıbrıslı Rumları Mülklerini Satmaya İtecekler” başlığı altına geniş ölçekte aktardı; Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Cenevre’ye gidişini de “Özersay Görüşme İçin Cenevre’de” yan başlığıyla haberine ekledi.

SPEHAR İLE GÖRÜŞMEK NİYETİNDE

Alihtia geçirdiği ameliyat sonrasında hastanede nekahet döneminde bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in  BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elisabeth Spehar ile görüşmek niyetinde olduğunu haber verdi.

Gazete “UNFICYP Tedirginliği Başlıyor” başlıklı haberinde Spehar’ın BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması kararın oylanacağı 30 Temmuz öncesinde Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmek üzere 19 Temmuz’da New York’a gideceğini, Anastasiadis’in de New York’a gidişi öncesinde Spehar’la görüşmek istediğini yazdı.

Habere göre Rum Yönetiminden yetkili bir kaynak KİPE’ye, Anastasiadis-Spehar görüşmesinin, nekahet döneminde bulunan Anastasiadis’in sağlık durumuna bağlı olarak gerçekleşebileceğini söyledi.

Anastasiadis’in hafta içerisinde hastaneden taburcu olması, evinde dinlenmeye devam etmesi ve görevinin başına 2-3 hafta sonra dönmesi bekleniyor.

BM Güvenlik Konseyi’nin Temmuz ayı taslak çalışma programına göre Genel Sekreter Barış Gücü ile ilgili raporunu Konsey’e 10 Temmuz’da sunacak, Konsey’in Spehar tarafından bilgilendirilmesi ve Barış Gücü ile ilgili istişareler de 19 Temmuz’da olacak.

Fileleftheros haberi “Görüşme Ayarlanacak… Başkan’ın Niyeti UNFICYP Raporu Işığı Altında Spehar’ı Görmek” başlığıyla aktardı. 

(ŞA/HA)

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