Prodromu: “İki lider anlaştıktan sonra garantör güçlere rıza göstermek düşer”

BM Genel Kurulu için New York’ta bulunan Rum Yönetimi Başkanı’na eşlik etmekte olan Sözcü Prodromos Prodromu , “Anastasiadis’in Rum tarafının, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da Türk tarafının temsilcisi olarak referans şartlarında anlaşması halinde, garantör güçlere müzakerelerin yeniden başlamasına rıza göstermek düştüğü” görüşünü ortaya koydu.

BM Genel Sekreteri’nin müzakerelerin ön hazırlığı iyi yapılmış şekilde başlamasını istediğini, bunu da referans şartlarında mutabakatla ifade ettiğini söyleyen Prodromu, bunun için başka bir gayrı resmi konferans şart olmadığını, bunların, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun önerisi olduğunu söyledi. “Her halükarda durumun ne olduğunu BM Genel Sekreteri’yle görüşmede göreceğiz” dedi.

Prodromu, Fileleftherosa New York’ta yaptığı özel açıklamada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun sözlerini yorumlarken “son iki yıl içerisinde başka modellerle, müzakerelerden önce peşin kararlarla ilgili tartışmayı yükselten biri varsa bu Başkan Anastasiadis veya Kıbrıs Rum tarafı değildir” dedi, şunları ekledi:

“Önümüzdeki günlerde gerçeğin zamanı gelecek çünkü Başkan Anastasiadis Genel Sekreter’le görüşecek, Türk söyleminin yarattığı her türlü kuşku dağılacak ve o zaman her bir tarafın pozisyonunu açıkça göreceğiz ”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in gerek BM Genel Kurulu’nda Perşembe günü (yarın) yapacağı konuşmada, gerekse Genel Sekreter Antonio Guterres ile Cuma günü yapacağı görüşmede “Lute’un adaya geldiği ilk günden mümkün görünen anlaşma zemininde referans şartları ile ilerlenebileceği” tezini ortaya koyacağını söyleyen Prodromu “yani, Kıbrıslı Türk liderle yapılan mutabakat zemininde. Müzakerelerin BM zemininde yeniden başlaması hedefiyle referans şartlarında mutabakata gitmeye hazırdır” ifadesini kullandı.



Prodromu BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un , iki taraftan, 9 Ağustos’ta bir uzlaşı, memnuniyet verici bir uzlaşı, bir prensip anlaşması olduğunu duyunca, bunları kağıda dökmek istediğini ve Ada’ya geldiğinde fazla bir metin sunmadığını söyledi, şunları ekledi:

“İKİ LİDER ANLAŞTIKTAN SONRA GARANTÖR GÜÇLERE RIZA GÖSTERMEK DÜŞER”

“Daha sonra Türk tarafının ithal etmek istediği başka unsurlar yüzünden bir sıkışma yaşandı. Ancak şimdi Sayın Lute’un görüşmelerinde ne olduğunu tartışmamızın yararı yoktur. Öz, Başkan Anastasiadis’in Sayın Guterres’e, Sayın Lute’un varlığında da olduğu ortaya çıkan prensip anlaşması zemininde ilerleyebileceğimizi, buna niyetli olduğunu tekrarlayacak olmasıdır. Yeter ki, Türk tarafınca gerek Başkan Anastasiadis’e olmayan şeyler atfederek gerek başka şekil ve gerekçeler bularak yapılan oyalama hareketleri son bulsun.

Kıbrıs Rum tarafının temsilcisi olarak Başkan Anastasiadis, Kıbrıs Türk tarafının temsilcisi olarak Kıbrıslı Türk liderle referans şartlarında anlaşmaya varabilirse, o zaman garantör güçlere müzakerelerin yeniden başlamasına rıza göstermek düşer. Biz Yunanistan’ın da İngiltere’nin de tutumunun ne olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Genel Sekreter’in yeniden harekete geçmesine rıza göstermek garantör güçlere kalıyor. Görüntü budur.”