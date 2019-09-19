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Prodromu: “Guterres’in açıklaması Türk tarafına mesaj”

Rum Yönetimi’nden suçlama

Prodromu: “Guterres’in açıklaması Türk tarafına mesaj”

Rum Yönetimi’nden suçlama

19 Eylül 2019 Perşembe 12:22
Prodromu: “Guterres’in açıklaması Türk tarafına mesaj”

Rum Yönetimi, “Türk tarafının cazip  fikirlerle müzakerelerin ve prosedürün yönünü değiştirmeye ve hatta referans şartlarında mutabakatı engellemeye çalıştığını” iddia etti.

Rum radyosu, Sözcü Prodromos Prodromu’nun, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in dünkü açıklamasını, “Türk tarafının taktiğine mesaj” diye nitelediğini duyurdu.

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Sözcü Prodromu, BM Genel Sekreteri’nin, ana hedefinin referans şartlarında mutabakat  olduğunu hatırlattığı inisiyatifin devam etmekte olmasının önemine vurgu yaptı ve “Genel Sekreter’in istediği, ki vurgulaması da olumlu mesajdır, Crans Montana’daki konferansta yapılan çalışmanın değerlendirilmesidir. Daha sonra yapacağı bütün görüşmelerde de mesajının bu olacağını vurguladı” dedi.

Prodromu, “bu açıklamanın, cazip fikirler ile müzakerenin ve prosedürün yönünü değiştirmeye ve hatta referans şartlarında mutabakatı engellemeye  çalışan Türk tarafının izliyor göründüğü taktiğe bir cevap olduğunu” da öne sürdü.

Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadsi’in önümüzdeki günlerde New York’ta olmasının, BM Genel Kurulu’nda yapacağı konuşmanın, Genel Sekreter ile yapacağı görüşmenin ve New York’ta yapacağı bütün temasların  çok önemli olduğunu da söyledi.

Son Güncelleme: 19.09.2019 20:09
Anahtar Kelimeler:
Antonio GuterresProdromos Prodromu
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