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Prodromu: “Birşeyler değişebilir gibi görünüyor”

Rum Sözcü Prodromos Prodromu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 9 Ağustos’taki gayrı resmî görüşmesini işaret ederek “Bir şeyler değişebilecek gibi görünüyor.  BM Genel Sekreteri’nin müzakereleri yeniden başlatmak için istediği yolun hazırlığı Guterres’in izleme yörüngesine girdik” dedi.

Prodromu: “Birşeyler değişebilir gibi görünüyor”

Rum Sözcü Prodromos Prodromu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 9 Ağustos’taki gayrı resmî görüşmesini işaret ederek “Bir şeyler değişebilecek gibi görünüyor.  BM Genel Sekreteri’nin müzakereleri yeniden başlatmak için istediği yolun hazırlığı Guterres’in izleme yörüngesine girdik” dedi.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:45
Prodromu: “Birşeyler değişebilir gibi görünüyor”

Rum Sözcü Prodromos Prodromu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 9 Ağustos’taki gayrı resmî görüşmesini işaret ederek “Bir şeyler değişebilecek gibi görünüyor.  BM Genel Sekreteri’nin müzakereleri yeniden başlatmak için istediği yolun hazırlığı Guterres’in izleme yörüngesine girdik” dedi.

Rum radyosu, Prodromu’nun Güzelyurt’un kurtuluşu yıldönümü nedeniyle Güzelyurt kökenli Rumların onayladığı karar suretini teslim alırken söylediklerini aktardı.

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Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in hedefinin “Kıbrıs sorununa onurlu, işleyebilir ve yaşayabilir bir çözüm” olduğunu söyleyen Prodromu, “Gerçekten bağımsız ve çağdaş bir Avrupa devleti olabilmemiz için müzakerelerin, Genel Sekreter’in Crans Montana’da ortaya koyduğu parametreler temelinde başlamasını istiyor” ifadesini kullandı.

Genel Sekreter’in Kıbrıs geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Ada’ya ziyaret tarihin netleşmesi maksadıyla istişarelerin devam ettiğini de söyleyen Prodromu “Başkan’ın Kıbrıslı Türk lider ile son görüşmesinden, birşeyler değişebilir gibi görünüyor. Sayın Guterres’in müzakerelerin yeniden başlaması için istediği gibi yolun hazırlanması maksadıyla BM Genel Sekreteri’nin izleme yörüngesine de girdik” diye konuştu.

Son Güncelleme: 16.08.2019 14:01
Anahtar Kelimeler:
Prodromos Prodromu
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