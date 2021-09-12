Prodromu, Atatürklü kitap konusunda yanlış icraatlarda bulunulduğunu kabul etti…

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, dün RİK 3’e konuşan Prodromu, yanlış anlama sebebiyle yanlış icraatlarda bulunulduğunu kabul ederken, kitap kontrol edilirken dikkatsizlik yapıldığından söz etti ve bunun bakanlığın da dikkatinden kaçtığını savundu.

Kitabın Türk nüfusuna hitap ettiğini de dile getiren Prodromu, kitapta Türk isimleri ve şehirlerinin yer aldığını belirtti.

Gerçekleşen siyasi-ideolojik tartışmaların bir İngilizce kitabıyla alakası olmadığını da ifade eden Prodromu, birçok kişinin siyasi düşüncelere yatırım yaptıklarını kaydetti.

Prodromu, İngilizce derslerinin tarihi tartışmalar için uygun yer olmadığını, öte yandan kitabın sayfasının yırtılmadığını da öne sürdü.



Kitabın toplatıldığını dile getiren Prodromu, kitabın müfredatta kalıp kalmayacağı konusundaki bir soruya yanıtında ise, bunu bilmediğini ancak toplam 9 diğer kitabın durumunda olduğu gibi kitabın içerisindeki metinlerin güncellenmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konuyla ilgili olarak önümüzdeki salı günü Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’yla görüşmesinin beklendiğini ekledi.



