banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Böyle komşu olmaz olsun!
Ev alma komşu al!
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı yarın başlıyor
Yarın okullar açılıyor
KKTC'de Covid-19’dan bugün 1 can kaybı oldu, 107 yeni vaka saptandı
KKTC'de 107 yeni vaka
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı
Üst Kurul'dan yeni kararlar
banner376

Prodromu, Atatürklü kitap konusunda yanlış icraatlarda bulunulduğunu kabul etti…

Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu, içerisinde Mustafa Kemal Atatürk’e atıfta bulunulan ve söz konusu sayfanın yırtılması talimatı verilmesi nedeniyle karışıklığa sebep olan lise ikinci sınıfların İngilizce kitabı konusunda yaptığı açıklamada, yanlış anlama sebebiyle yanlış icraatlarda bulunulduğunu kabul etti.

12 Eylül 2021 Pazar 11:15
Prodromu, Atatürklü kitap konusunda yanlış icraatlarda bulunulduğunu kabul etti…

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, dün RİK 3’e konuşan Prodromu, yanlış anlama sebebiyle yanlış icraatlarda bulunulduğunu kabul ederken, kitap kontrol edilirken dikkatsizlik yapıldığından söz etti ve bunun bakanlığın da dikkatinden kaçtığını savundu.
Kitabın Türk nüfusuna hitap ettiğini de dile getiren Prodromu, kitapta Türk isimleri ve şehirlerinin yer aldığını belirtti.
Gerçekleşen siyasi-ideolojik tartışmaların bir İngilizce kitabıyla alakası olmadığını da ifade eden Prodromu, birçok kişinin siyasi düşüncelere yatırım yaptıklarını kaydetti.
Prodromu, İngilizce derslerinin tarihi tartışmalar için uygun yer olmadığını, öte yandan kitabın sayfasının yırtılmadığını da öne sürdü.

banner341
Güney Kıbrıs’ta kitapların sayfalarını yırtmaya ihtiyaçları olmadığını savunan Prodromu, sansür olmadığı gibi, müdahale de olmadığını iddia etti.
Kitabın toplatıldığını dile getiren Prodromu, kitabın müfredatta kalıp kalmayacağı konusundaki bir soruya yanıtında ise, bunu bilmediğini ancak toplam 9 diğer kitabın durumunda olduğu gibi kitabın içerisindeki metinlerin güncellenmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.
Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konuyla ilgili olarak önümüzdeki salı günü Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’yla görüşmesinin beklendiğini ekledi.
                           
 

banner360
Son Güncelleme: 12.09.2021 11:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta 136 vaka, 1 can kaybı
Güney Kıbrıs’ta 136 vaka, 1 can kaybı
Güney'de 142 yeni vaka
Güney'de 142 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 3 kişi hayatını kaybetti, 174 yeni vaka belirlendi
Güney Kıbrıs'ta 3 kişi hayatını kaybetti, 174 yeni vaka belirlendi
Anastasiadis, Eğitim Bakanı’ndan “izahat isteyecek”
Anastasiadis, Eğitim Bakanı’ndan “izahat isteyecek”
Rum Eğitim Bakanlığı, Atatürk'ün anlatıldığı kitabı toplatıyor
Rum Eğitim Bakanlığı, Atatürk'ün anlatıldığı kitabı toplatıyor
Güney Kıbrıs’ta koronavirüs 5 can daha aldı, 182 yeni vaka saptandı
Güney Kıbrıs’ta koronavirüs 5 can daha aldı, 182 yeni vaka saptandı
Kıbrıslı Türklerin Dijital Aşı Sertifikası başvuruları inceleniyor
Kıbrıslı Türklerin Dijital Aşı Sertifikası başvuruları inceleniyor
Anastasiadis’in açıklamaları gündemde
Anastasiadis’in açıklamaları gündemde
Güney Kıbrıs’ta yeni eğitim yılı dün başladı
Güney Kıbrıs’ta yeni eğitim yılı dün başladı
Güney Kıbrıs’taki hastanelerde yatılı covid-19 hastaları azaldı
Güney Kıbrıs’taki hastanelerde yatılı covid-19 hastaları azaldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim