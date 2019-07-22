banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101327
ALTIN
260.431
DOLAR
5.6710
STERLİN
7.0618
EURO
6.3615
KKTC'de 4 yıl izinsiz kaldı
KKTC'DE 4 YIL İZİNSİZ KALDI
Lefkoşa’da eşine bıçak gösterip, öldürmekle tehdit etti
LEFKOŞA’DA EŞİNE BIÇAK GÖSTERİP, ÖLDÜRMEKLE...
KKTC’de izinsiz bulunan 4 kişi tespit edildi
KKTC’DE İZİNSİZ BULUNAN 4 KİŞİ...
Akdoğan'da yangın
AKDOĞAN'DA YANGIN
banner307

Prodromu: “Anastasiadis’in Akıncı’nın önerisine yanıt mektubu bugün gönderilecek”

Prodromu: “Anastasiadis’in Akıncı’nın önerisine yanıt mektubu bugün gönderilecek”

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:56
Prodromu: “Anastasiadis’in Akıncı’nın önerisine yanıt mektubu bugün gönderilecek”

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın doğal gazla ilgili önerisine dair yanıt mektubunun, bugün Akıncı’ya ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderileceğini açıkladı.
Rum radyosu, Prodromu’nun açıklamasında, AKEL’in Akıncı’nın doğal gaz önerisiyle ilgili görüşlerini içeren mektubu dışında, başka mektupların da Anastasiadis’in eline ulaştığını kaydettiğini duyurdu.

banner317
Prodromu, mektubun içeriğinin belli olduğunu ve içerikle ilgili oy birliğiyle kabul edilen bir yaklaşım bulunduğunu söyledi.

 

Son Güncelleme: 22.07.2019 15:28
Anahtar Kelimeler:
Prodromos Prodromu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gayrı ResmÎ Ve “açık” Gündemli Liderler Görüşmesi
Gayrı ResmÎ Ve “açık” Gündemli Liderler Görüşmesi
Yeni Yunan Hükümeti Programında Kıbrıs Sorunu Dışarda Bırakıldı
Yeni Yunan Hükümeti Programında Kıbrıs Sorunu Dışarda Bırakıldı
İsrail Basını Tecavüz Olayında Antisemitizmden Söz Etti
İsrail Basını Tecavüz Olayında Antisemitizmden Söz Etti
Mavroyannis UNFICYP rapor taslağı için çaba gösteriyor
Mavroyannis UNFICYP rapor taslağı için çaba gösteriyor
Bazı Kıbrıs Türk mallarının geri alınması
Bazı Kıbrıs Türk mallarının geri alınması
Lakkotripis'in dörtlü zirve ve enerji konularında açıklamaları
Lakkotripis'in dörtlü zirve ve enerji konularında açıklamaları
Özersay: “Rum tarafı hareketleri ile çatışma riskini yükseltiyor”
Özersay: “Rum tarafı hareketleri ile çatışma riskini yükseltiyor”
Kiprianu: “Anastasiadis bizi kalıcı bölünmeye doğru götürüyor”
Kiprianu: “Anastasiadis bizi kalıcı bölünmeye doğru götürüyor”
Vasiliu: “Tek çıkış yolu takvimli müzakere”
Vasiliu: “Tek çıkış yolu takvimli müzakere”
Akansoy: “Çözüm olmadan istikrar olmaz”
Akansoy: “Çözüm olmadan istikrar olmaz”

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim