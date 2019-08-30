banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96718
ALTIN
286.012
DOLAR
5.8127
STERLİN
7.0931
EURO
6.4175
Hava durumu
HAVA DURUMU
Bakır kazan sirkatı meselesinde 2 kişi daha tutuklandı
SUÇLARINI KABUL ETTİLER
KKTC'de izinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı
6 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Gazimağusa'da hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
banner306
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

Prodromu: “Anastasiadis Lute ile yapacağı görüşmeyi bekliyor”

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı geçici özel danışman Jane Holle Lute ile Pazar günkü görüşmeyi beklediğini; çünkü Kıbrıs Türk tarafınca olumlu bir yaklaşım sergilenmesi halinde, referans şartlarında anlaşma sağlanabileceğine inandığını söyledi.

Prodromu: “Anastasiadis Lute ile yapacağı görüşmeyi bekliyor”

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı geçici özel danışman Jane Holle Lute ile Pazar günkü görüşmeyi beklediğini; çünkü Kıbrıs Türk tarafınca olumlu bir yaklaşım sergilenmesi halinde, referans şartlarında anlaşma sağlanabileceğine inandığını söyledi.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:54
Prodromu: “Anastasiadis Lute ile yapacağı görüşmeyi bekliyor”

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı geçici özel danışman Jane Holle Lute ile Pazar günkü görüşmeyi beklediğini; çünkü Kıbrıs Türk tarafınca olumlu bir yaklaşım sergilenmesi halinde, referans şartlarında anlaşma sağlanabileceğine inandığını söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre Prodromu, Anastasiadis’in iki senedir müzakerelerin yeniden başlamasını beklediğini ve Crans Montana’da yapılan görüşmelerden de görüldüğü üzere, Kıbrıs’ın güvenliği için esaslı tartışmaların yapılabileceğini savundu.

Guterres’in Kıbrıs sorunu için geçici danışman atamasının olumlu bir gelişme olduğunu belirten Prodromu, bu atamanın aynı zamanda Guterres’in Kıbrıs sorununun çözümüne olan ilgisinin ve çözüme koymaya çalıştığı katkının bir ispatı olduğuna işaret etti.

banner317
Prodromu, Guterres’in Kıbrıs sorunu için iyi bir ön hazırlık gerektiğini gösterdiğini de belirterek, ön hazırlık konusunun, bazılarının ima ettiği gibi Anastasiadis tarafından konulan bir engel olmadığını ifade etti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, elde ettiği bilgilere dayanarak, Anastasiadis’in Çarşamba günkü Dış Rumlar toplantısında, Lute ile yapacağı görüşmenin olumlu geçmesi şartıyla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gideceğini söylediğini yazdı.

Politis gazetesi ise, elde ettiği bilgilere dayanarak, uzun bir aradan sonra, 5 Eylül’de Rum Müzakereci’nin Destek Grubu toplantısının yapılacağını kaydetti.

Son Güncelleme: 30.08.2019 14:11
Anahtar Kelimeler:
Prodromos Prodromu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hellim ihracatı için görüşmeler devam ediyor
Hellim ihracatı için görüşmeler devam ediyor
Angelidis’ten öneri
Angelidis’ten öneri
Güney’de anne oğlunu bıçaklayarak öldürdü...
Güney’de anne oğlunu bıçaklayarak öldürdü...
Girne Karaoğlanoğlu’nda ayin
Girne Karaoğlanoğlu’nda ayin
Rum siyasi partiler dış rumlar konferansında konuştu
Rum siyasi partiler dış rumlar konferansında konuştu
Türk ve Kıbrıslı Türk öğrencilerin İngiltere’deki faaliyetleri rahatsızlık yarattı
Türk ve Kıbrıslı Türk öğrencilerin İngiltere’deki faaliyetleri rahatsızlık yarattı
Hellim dosyasının kapanması için yoğun çaba sarf ediliyor
Hellim dosyasının kapanması için yoğun çaba sarf ediliyor
Güney Lefkoşa’da fabrika yangınında 1 kişi öldü
Güney Lefkoşa’da fabrika yangınında 1 kişi öldü
Limasol Lania’da büyük çapta orman yangını
Limasol Lania’da büyük çapta orman yangını
Anastasiadis’in de adının karıştığı kara para meselesine Mokas da müdahil oluyor
Anastasiadis’in de adının karıştığı kara para meselesine Mokas da müdahil oluyor

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim