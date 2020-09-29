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Pompeo’nun Yunanistan Ziyareti Rum Basınında Geniş Yer Buldu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun dün Selanik’te Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la gerçekleştirdiği görüşme ve yapılan açıklamalar, bugünkü Rum gazetelerine de konu oldu.

29 Eylül 2020 Salı 11:55
Pompeo’nun Yunanistan Ziyareti Rum Basınında Geniş Yer Buldu
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 ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun dün Selanik’te Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la gerçekleştirdiği görüşme ve yapılan açıklamalar, bugünkü Rum gazetelerine de konu oldu.
Fileleftheros gazetesi “Pompeo’dan 3+1 Mesajlar- Dendias’la Yapılan Ortak Açıklama Erdoğan’ı Maksimum Rahatsız Eden İfadeler İçeriyor- Çerçeve İçerisinde Mesajlar” başlığıyla manşetten ve iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde, Pompeo’nun Lefkoşa Rum kesimine gerçekleştirdiği ziyaretin ABD’nin Doğu Akdeniz’deki varlığına ilişkin ilk mesajı gönderdiğini ve bunun Pompeo’nun Yunanistan’a gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretle güçlendiği yorumunda bulundu.
Bunun Washington’un Ankara gidişatına mesajlar göndermek için kullanmak istediği bir ziyaret olduğunu kaydeden gazete, Pompeo’nun ziyaretinin göndermiş olduğu 3+1 mesajları kısaca şöyle özetledi;
“1. Amerikan diplomasisinin Mike Pompeo’nun Yunanistan’da bulunmasını tercih ettiği zaman tesadüf olarak addedilmiyor. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler göz önüne alındığında bu özel öneme sahiptir aynı zamanda perşembe günü yapılacak olan kritik Avrupa Konseyi toplantısı da yakındır. ABD, Avrupa toplantılarına katılmayabilir ancak ilgisi olduğu zaman uygun mesajlar göndermeye de özen gösteriyor.
2. 3+1 (Yunanistan, Kıbrıs, İsrail ve ABD) işbirliğine yapılan atıf özel bir ağırlığa sahiptir. Bir yandan Türkiye ve şahsi olarak da Recep Tayyip Erdoğan’ın rahatsız olduğunu çok iyi bildikleri bir işbirliğine atıfta bulunuyorlar. ABD’nin Kıbrıs ve Yunanistan’la aktif ve yakın işbirliğinin, iki ülkenin İsrail’le olan mükemmel ilişkilerinin bir sonucu olduğu teyit ediliyor. 

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3.  ABD’nin “Yunanistan’ın uluslararası hukuk uyarınca ve diyalog aracılığıyla deniz sınırlarının belirlenmesi anlaşmalarına varılması için, bölgedeki diğer ülkelerle işbirliğinde bulunmaya hazır olduğunu teyit etmesini” selamladığına dair ifadesi somut mesajlar gönderiyor. İsim verilmese de bunun Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşamaya gönderme yaptığı açıktır.
4. İki ülkenin askeri işbirliğinin artmasıyla bağlantılı olarak, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le bugün Suda üssünü ziyaret edecek olması. Bu, ABD’nin İncirlik’ten ayrılmaya karar vermesi durumunda, Suda üssünün alternatif bir seçenek olmasına dair senaryoları güçlendiriyor.”
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis bugün Suda askeri üssünü ziyaret edecek ve bunun ardından yapacakları görüşmenin akabinde, basına açıklamalarda bulunacaklar.
Pompeo’nun Yunanistan ziyareti Haravgi’de “Yunanistan Hayati ortak- Savunma, Güvenlik ve Enerji ABD’yi İlgilendiriyor”, Politis’te “Mike Pompeo Girit’te… Türk-Yunan Meseleleri ve Derinlerde de Suda”, Alithia’da ise “Türkiye’ye Mesajlar- Türkiye’ye Birden Çok Mesajla- ABD Dışişleri Bakanından Yunan Topraklarında Net Açıklamalar” başlıklarıyla geniş yer buldu.
 

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Son Güncelleme: 29.09.2020 12:06
Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
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