Pompeo’nun Ziyaretinden Beklentiler

HRİSTODULİDİS POMPEO İLE “TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ’DEKİ FAALİYETLERİNİ SONLANDIRMASINA ABD’NİN NASIL YARDIMCI OLABİLECEĞİNİ” DE GÖRÜŞECEK

Lefkoşa, 31 Aralık 2019 (.): Rum basını, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 3 Ocak’ta Ukrayna’dan başlayıp Beyaz Rusya, Kazakistan ve Özbekistan ziyaretlerini 7 Ocak’ta Güney Kıbrıs’la tamamlama kararı çerçevesinde, ziyaretini gerçekleştireceği dönemsel konjonktürün önemine dikkat çekti.

Gazeteler ziyaretin, Türkiye-Libya deniz yetki alanlarını sınırlandırma mutabakatına karşılık Rum-Yunan ve İsrail hükümetlerinin hayata geçirmeye karar verdiği EastMed anlaşmasına imza attığı sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) Libya’ya asker gönderme kararını onaylayacağı ve Libya medyasında, Libya Meclis Başkanı’nın cumartesi günü Güney Kıbrıs’a giderek Rum Meclis Başkanı ile görüşmesi nedeniyle Libya’nın Güney Kıbrıs’la diplomatik ilişkiyi kesmesi taleplerinin yer aldığı bir zamanda gerçekleşeceğine işaret etti.

Fileleftheros “İşbirliklerini Çimentolama… Pompeo’nun Kıbrıs Ziyaretinin Zamansal Konjonktürü Güçlü Destek Mesajı Veriyor… Lefkoşa Amerikan Dışişleri Bakanı’nın Hareketinden Memnun” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde, Pompeo’nun, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın dün resmen teyit ettiği üzere Güney Kıbrıs’a 7 Ocak’ta gerçekleştireceği ziyaretin, vereceği çok güçlü mesajlar dışında Rum yönetiminin ikili ve üçlü işbirliklerini “çimentolayacağı” (sağlamlaştıracağı) görüşünü ortaya koydu.

Gazete Pompeo’nun Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in EastMed doğal gaz boru hattı inşası anlaşmasına imza atmasından birkaç gün sonra gerçekleşecek ziyareti ile “Washington’un üçlü oluşumlara yatırım yaptığı mesajını vereceği” ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le görüşmesinin ardından bu yönde bir açıklama yapmasının beklendiğini kaydetti.

Rum yönetiminin bu gelişmelerden çok memnun olduğu ve Pompeo ziyaretini, bu kritik dönemde destek olarak algıladığı kaydedilen habere göre Hristodulidis, Pompeo’nun Güney’i ziyaretini “önemli ve özlü bir ziyaret. Kıbrıs Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri’nin, olumlu gündem zemininde bütün alanları kapsayan ikili işbirliğini daha da güçlendirme faaliyetlerini görüşme fırsatı bulacağız” sözüyle değerlendirdi.

Habere göre Hristodulidis, Pompeo ile “özellikle Doğu Akdeniz’deki meydan okumalar döneminde, bölgesel gelişmeler, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın bölge ülkeleriyle kurduğu üçlü ittifakları ele alacaklarını, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin sonlandırılmasına Amerikan hükümetinin nasıl yardımcı olabileceği konusunda da görüş alış verişinde bulunacaklarını” söyledi.

Rum yönetimi bu vesileyle “Türkiye’nin faaliyetlerinin sonlandırılmasının, Kıbrıs sorununda özlü müzakerelerin, Crans Montana’da koptuğu yerden yeniden başlamasına olanak tanıyacak bir şey olduğu” mesajını verecek.

Alithia, Hristodulidis’in ilgili açıklamasını “Nikos Hristodulidis: Pompeo’nun Kıbrıs Ziyareti Önemli” başlığıyla aktardı.

“POMPEO-AKINCI GÖRÜŞMESİ 2014’TEKİLERE BENZER ÇÖZÜMLERLE GERÇEKLEŞECEK”

Mike Pompeo’nun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de görüşeceğine işaret eden gazete, haberinin “Akıncı İle Görüşme 2014’tekine Benzer Çözümler” başlığıyla ayırdığı bölümünde, Pompeo-Akıncı görüşmesinin “herhangi bir siyasi istismar olmaması için”, Mayıs 2014’te Mike Pompeo’nun 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile görüşmesindekine benzer çözümlerle gerçekleştirileceğini yazdı.

Mayıs 2014’teki görüşmenin, KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın hemen yanındaki bir binada ve KKTC’nin herhangi bir sembolü veya bayrağı olmadan gerçekleştiğini, Biden’i taşıyan aracın Cumhurbaşkanlığı’na, KKTC bayrağının asılı olduğu ana kapısından giriş yapmadığını yazan gazete, Biden’ın Eroğlu’nun elini sıkmaktan kaçındığını, Rum yönetiminin Biden’den, uzlaşılanlardan en küçük bir sapma olmasına müsaade etmeyeceği, aksi halde görüşmeyi iptal edeceğine dair teyit aldığını ekledi.

Politis haberi “Dışişleri Bakanı’ndan Pompeo Ziyaretinden İyi Beklentiler… Türkiye’nin Bölgede Neden Olduğu Kriz Görüşme Konuları Arasında” başlığıyla aktardı.

Politis başka bir haberinde ise, Libya medyasında, Güney Kıbrıs’a karşı, diplomatik ilişkilerin kesilmesi de dahil önlem alınması talepleri yer aldığını ancak bunların Rum yönetimini endişelendirmediğini, Libya maslahatgüzarının dün Rum Dışişleri Bakanlığı ile temas ettiğini ve bazı teyitler verdiğini ancak Rum Dışişleri Bakanı’nın dün konu hakkında Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri bakanları ile telefon görüşmesi yaptığını yazdı.

LİBYA MASLAHATGÜZARI: “LİBYA HÜKÜMETİ MİSİLLEME YAPMA NİYETİNDE DEĞİL”

Libya Meclis Başkanı Salah Aguila Saleh’in cumartesi günü Güney Kıbrıs’a giderek Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’le görüştüğü hatırlatılan haberde, bu nedenle Libya medyasında, merkezi Trablus’ta bulunan meclisin, uluslararasında ve Güney Kıbrıs tarafından da tanınmakta olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Rum yönetimi aleyhine, diplomatik ilişkileri kesmek de dahil, önlem almasını istediğine dair haberler yer aldığı hatırlatıldı.

Haberi “Libya Salah Konusunda Tepki Göstermeyecek… Kıbrıs Hükümetinin Kanaati Bu” başlığıyla aktaran gazete, Rum yönetiminden kaynaklara dayanarak, Libya’nın Güney Kıbrıs’taki maslahatgüzarının dün Rum Dışişleri Bakanlığı’na giderek temaslarda bulunduğunu ve temasları sırasında “Libya hükümetinin, bu tür söylemleri alkışlamadığı ve tanımakta olduğu meclisin talep ettiği önlemleri almak niyetinde olmadığı teyidinde bulunduğunu” yazdı.

Habere göre, Libya maslahatgüzarının Rum Dışişleri Bakanlığı’ndaki temaslarından ayrıca “son günlerde Rum Dışişleri Bakanı’nın Nikos Hristodulidis’in Libya Dışişleri Bakanı ile temas ederek Türkiye ile deniz yetki alanlarını sınırlandırma mutabakatı imzalanması konusunu görüştüğü” anlaşıldı.

HRİSTODULİDİS MISIR VE SUUDİ ARABİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLARIYLA LİBYA MESELESİNİ GÖRÜŞTÜ

Hristodulidis’in dün ayrıca Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şukri ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan al Saud ile Libya’daki gelişmelerin ele alındığı birer telefon görüşmesi yaptığını haber veren gazete, bu görüşmelerde, “uluslararası meşruiyet çerçevesinin dışına çıkacak ve Libya’daki krizin daha da tırmanmasına yol açacak eylemlerden kaçınılması için AB’nin de inisiyatif alması gerektiği” görüşünde birleşildiğini yazdı.

Alithia ise haberi “Önümüzdeki Saatler Doğu Akdeniz İçin Kritik… Biz EastMed, Erdoğan Libya’ya Giriyor” başlığıyla değerlendirdi.

(ŞA/ÖK)