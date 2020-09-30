Pompeo’nun Miçotakis’le Görüşmesi Rum Basınında

Lefkoşa, 30 Eylül 20 : ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun dün Girit’te Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le gerçekleştirdiği görüşme ve yapılan açıklamalar, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Ağırlık Merkezini Hareket Ettiriyor- ABD’den Yunanistan’la İlgili Olarak Türkiye’yi Hedef Alan Dikkatli ve Esaslı Mesajlar” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Yunanistan’a gerçekleştirdiği ziyaretin, ABD’nin Doğu Akdeniz bölgesindeki niyetlerine yönelik bir mesaj daha gönderdiği yorumunda bulundu.

ABD’nin, Pompeo’nun Girit’teki Suda üssünden yaptığı açıklamaların ardından, ağırlık merkezini Türkiye’den hareket ettirdiğini yazan gazete, Girit’teki askeri üssün, ABD’nin, Doğu Akdeniz’in geniş bölgesini kontrol etmek istediği bir karargaha dönüşmekte olduğunu kaydetti.



Gazete bunun Washington’un kontrolü yeniden kazanmayı istediği bir bölge olduğunu ekledi.Pompeo’nun temasları Politis gazetesinde “ABD Doğu Akdeniz’e Odaklanıyor- Pompeo Atina’yla Yakın Bir Stratejik İlişki Mesajıyla Suda’da- Amerikan Diplomasisi Atina’ya Güven Oyu Verdi- Pompeo’nun Ziyareti ABD’yle İlişkilere Yeni Bir Dinamik Kazandırdı”, Alithia’da “Pompeo Güçlü Mesajlar Gönderdi- Amerikan Gemisi Daimi Olarak Suda’ya Demirleyecek- Yüzer Helikopter Üssü”, Haravgi’de ise “ABD’nin Güçlenmiş Askeri Varlığı” başlığıyla yer buldu.(İY/ŞEB)