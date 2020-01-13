banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120758
ALTIN
292.373
DOLAR
5.8603
STERLİN
7.6211
EURO
6.5196
Tatar'dan sürpriz ziyaret
TATAR YDP GENEL MERKEZİ'NDE
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Sevtap Tabak yaşamını yitirdi
SEVTAP TABAK YAŞAMINI YİTİRDİ
Flaş Haber
Lefkoşa'da kavga
Kapat

Pompeo Kıbrıs’a Baharda Gelecek

Lefkoşa, 13 Ocak 20 : ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa Konularından Müsteşarı  Philip Reeker’in, geçtiğimiz cuma günü Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile telefonda görüştüğü belirtildi. 

Pompeo Kıbrıs’a Baharda Gelecek

Lefkoşa, 13 Ocak 20 : ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa Konularından Müsteşarı  Philip Reeker’in, geçtiğimiz cuma günü Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile telefonda görüştüğü belirtildi. 

13 Ocak 2020 Pazartesi 09:22
Pompeo Kıbrıs’a Baharda Gelecek

Lefkoşa, 13 Ocak 20 : ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa Konularından Müsteşarı  Philip Reeker’in, geçtiğimiz cuma günü Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile telefonda görüştüğü belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa Konularından Müsteşarı  Philip Reeker’in, telefonda görüştüğü Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile bölgedeki gelişmelerin yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ertelenen Kıbrıs ziyaretinin yeniden belirlenmesini ele aldığını yazdı.

banner317
Gazete bir hükümet kaynağının Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamaya dayanarak ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Pompeo’nun Kıbrıs ziyaretinin,  “ilkbaharda bir ara gerçekleştirileceğini” öngördüğünü belirtti. 
(FK/HÖ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hristos Zannetos Ay. Napa’nın Yeni Belediye Başkanı Oldu
Hristos Zannetos Ay. Napa’nın Yeni Belediye Başkanı Oldu
Ege Ve Doğu Akdeniz’de Elektrik Bağlantılarına İlişkin Yeni Planlar
Ege Ve Doğu Akdeniz’de Elektrik Bağlantılarına İlişkin Yeni Planlar
Angelidis İtalya’ya gidiyor
Angelidis İtalya’ya gidiyor
Rum Savunma Bakanlığı 8 Yıllık Silahlanma Programı Hazırlıyor
Rum Savunma Bakanlığı 8 Yıllık Silahlanma Programı Hazırlıyor
İngiliz Gizli Belgeleri…“vasiliu Konfederasyonu Kabul Etti”
İngiliz Gizli Belgeleri…“vasiliu Konfederasyonu Kabul Etti”
Yeorgiadis: “kıbrıs Sorunu Türkiye’nin Politikası Ve Rum Tarafının Hataları Ve İhmalleri Yüzünden Çözülemedi”
Yeorgiadis: “kıbrıs Sorunu Türkiye’nin Politikası Ve Rum Tarafının Hataları Ve İhmalleri Yüzünden Çözülemedi”
Carl Rısch Güney Kıbrıs İle Yunanistan’ı Ziyaret Edecek
Carl Rısch Güney Kıbrıs İle Yunanistan’ı Ziyaret Edecek
“ankara’nın Sonraki Hamleleri Yunanistan Ve Rum Tarafını Endişelendiriyor”
“ankara’nın Sonraki Hamleleri Yunanistan Ve Rum Tarafını Endişelendiriyor”
Hristodulidis’ten Atina’ya Resmi Ziyaret
Hristodulidis’ten Atina’ya Resmi Ziyaret
Barış Gücü ile ilgili rapor taslağı…
Barış Gücü ile ilgili rapor taslağı…

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim