Pompeo, Selanik’te Dendias’la Bir Araya Geldi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın bu sabah Selanik’te bir araya geldiği haber verildi.

Rum haber kaynakları, görüşmenin gündeminde, ikili, bölgesel ve uluslararası meselelerin yanı sıra savunma ve enerji işbirliği aynı zamanda Doğu Akdeniz’in geniş bölgesindeki gelişmelerin bulunduğunu bildirdi.

Habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ise, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Pompeo’nun ziyaretinin Yunanistan ile ABD arasındaki güçlü bağları ve sürekli güçlenmekte olan ortaklık ilişkisini teyit ettiğini ifade etti.



Pompeo’nun Dendias’la görüşmesinin ardından enerji konulu bir yuvarlak masa toplantısına katılacağı, akşamüzeri ise Girit’e gitmek üzere Selanik’ten ayrılacağı ifade edildi.Pompeo’nun Girit’te Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in evinde misafir edileceğini ifade eden Rum haber kaynakları, Miçotakis ile Pompeo’nun yarın ise Suda’daki askeri üsse gideceklerini ve burada ortak açıklamalarda bulunacaklarını ekledi.