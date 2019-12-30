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Pompeo Ada’ya 7 Ocak’ta geliyor…

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Asya turu kapsamında Güney Kıbrıs’a gideceğine dair resmî açıklamanın ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılmasının bekleniyor..

Pompeo Ada’ya 7 Ocak’ta geliyor…

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Asya turu kapsamında Güney Kıbrıs’a gideceğine dair resmî açıklamanın ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılmasının bekleniyor..

30 Aralık 2019 Pazartesi 09:04
Pompeo Ada’ya 7 Ocak’ta geliyor…

 ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Güney Kıbrıs’a yapması beklenen ziyaretinin 7 Ocak’ta gerçekleşebileceği, Rum ve Yunan hükümetlerinin, Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini engellemek maksatlı izlenim ve öze ilişkin kazanımlar elde etmek maksatlı 10 günlük diplomatik maratonuna bugünden itibaren başlayacağı haber verildi ancak iki hükümet arasında yolunda gitmeyen bir şey olduğuna dikkat çekildi.

Fileleftheros “Satranç Tahtasında Hareketler… Mike Pompeo’nun Kıbrıs-ABD İşbirliğinin Derinleştirilmesi Mührünü Taşıyan Seyahati… Atina ve Lefkoşa’nın 10 Günlük Çalışması” başlığıyla manşete çektiği haberinde ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Asya turu kapsamında Güney Kıbrıs’a gideceğine dair resmî açıklamanın ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılmasının beklendiğini yazdı.

Pompeo’nun, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile 8 Ocak’ta yapacağı görüşmeden bir gün önce ve Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in EastMed boru hattıyla ilgili anlaşmayı imzalamasından (2 Ocak’ta Atina’da) birkaç gün sonra, 7 Ocak akşamı Ada’ya gelecek olduğuna vurgu yapıldı.

POMPEO-HRİSTODULİDİS GÖRÜŞMESİNDE ANLAŞMA İMZALANACAK

Rum diplomatik kaynakları, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Mike Pompeo ile görüşmesi çerçevesinde, iki ülke arasında güvenlik işbirliğine mührünü vuracak bir anlaşmaya imza atacağına dikkat çekti.  Bu anlaşmanın, Pomeo ve Hristodulidis’in Kasım 2018’de imzaladığı terörle mücadele, deniz güvenliğinin takviyesi, sınır güvenliği ve bölgesel istikrarın ileri götürülmesine dair niyet beyanının yeniden teyidi olacağına işaret edildi.

Pompeo-Hristodulidis görüşme gündeminde ayrıca ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırması ve Doğu Akdeniz’de işbirliği yasası prizması altında iki tarafı ilgilendiren konular ve üçlü işbirlikleride yer alıyor.

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RUM YUNAN HÜKÜMETLERİNİN TÜRKİYE KARŞITI 10 GÜNLÜK MARATONU

Haberinin “Diplomatik Maratonlu Yeni Yıl… Atina-Lefkoşa Türk Meydan Okumalarına Karşı Çalışmalarını Tırmandırıyor” başlığıyla ayırdığı bölümünde Rum ve Yunan hükümetlerinin yeni yılın ilk gününden itibaren Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini engellemek maksatlı diplomatik maratona girişeceğini yazdı.

Bu çerçevede ilk belirleyici durağın, EastMed doğal gaz boru hattı inşası için imzaların Perşembe günü Atina’da atılması olacağı ve Kiriakos Miçotakis, Nikos Anastasiadis ve Benjamin Netanyahu’nun bu şekilde, Türkiye’ye güçlü bir kararlılık mesajı vereceği öne sürüldü.

Habere göre hemen ardından Rum ve Yunan hükümetleri Amerikan hükümeti ile çeşitli temaslarda bulunacak. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 7 Ocak’ta Güney Kıbrıs’a gidecek, Yunan Başbakan da 8 Ocak’ta ABD’ye gidecek. 

Birkaç gün sonrasında, Mısır’da yapılacak ve Fransa’nın da katılacağı Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır –dışişleri bakanları düzeyinde- dörtlü görüşmesi gerçekleşecek. Haberde Türkiye-Libya mutabakatının, bölgede  yoğun çıkarları bulunduğu için Fransa’yı çok rahatsız ettiğine dikkat çekildi.

Kiriakos Miçotakis’in 29 Ocak’ta  Paris’e giderek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yüz yüze görüşeceği, bunun öncesinde de 20 Ocak’ta, AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı gerçekleşeceği hatırlatıldı.

Gazete Rum Dışişleri Bakanı’nın son 24 saat içerisinde  AB’nin Dış Siyaset ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Rusya Dışişleri Bakanı ve diğer bölge ülkelerinden yetkililerle telefon görüşmeleri yaptığı bilgisini de verdi.

Son Güncelleme: 30.12.2019 12:16
Anahtar Kelimeler:
Pompeo Kıbrıs Ziyaret
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