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Polonya’dan Türkiye’ye Kayıplar Konusunda Baskı Yapması Talebi

Lefkoşa, 9 Temmuz 19 : Rum Meclisi Göçmenler, Mahsurlar ve Kayıplar Komitesi Başkanı Skevi Kukuma, Polonya gibi dost ülkelerin, kayıplar konusunda, Türkiye’ye baskı yapması gerekliliğinden söz etti.

Polonya’dan Türkiye’ye Kayıplar Konusunda Baskı Yapması Talebi

Lefkoşa, 9 Temmuz 19 : Rum Meclisi Göçmenler, Mahsurlar ve Kayıplar Komitesi Başkanı Skevi Kukuma, Polonya gibi dost ülkelerin, kayıplar konusunda, Türkiye’ye baskı yapması gerekliliğinden söz etti.

09 Temmuz 2019 Salı 09:04
Polonya’dan Türkiye’ye Kayıplar Konusunda Baskı Yapması Talebi

Lefkoşa, 9 Temmuz 19 : Rum Meclisi Göçmenler, Mahsurlar ve Kayıplar Komitesi Başkanı Skevi Kukuma, Polonya gibi dost ülkelerin, kayıplar konusunda, Türkiye’ye baskı yapması gerekliliğinden söz etti.

Haravgi gazetesi, Rum Meclisi Göçmenler, Mahsurlar ve Kayıplar Komitesi Başkanı Skevi Kukuma’nın, Polonya Meclisi “Polonya-Kıbrıs” Dostluk Grubu heyetini kabulünde, Polonya’nın kayıplar konusunda Türkiye’ye baskı yapması gerekliliğini dile getirdiğini yazdı.

Gazete, Rum Meclisi’nden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, Güney Kıbrıs’ta ziyaretlerde bulunan “Polonya-Kıbrıs” Dostluk Grubu’nun dün Meclis Göçmenler, Mahsurlar ve Kayıplar Komitesi Başkanı Skevi Kukuma ile komite üyesi Mariella Aristidiu ile bir araya geldiklerini yazdı.

Habere göre, Kukuma, Polonyalı heyete, komitenin rolü ve yetkileri hakkında bilgi verirken, “işgal ve istiladan” kaynaklanan sorunlardan da söz etti.

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Kayıplar konusu ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yürüttüğü çalışma üzerinde duran Kukuma, Polonya gibi dost ülkelerin, kayıpların bulunması ve kimliklerinin belirlenmesi çabalarında, özlü bir biçimde işbirliğinde bulunması amacıyla Türkiye’ye baskı yapması gerektiğini savundu.

Kukuma görüşmede ayrıca “Kıbrıs’ta göçmenlikle ilgili sorunlar, “Kuzey’de yaşayan Kıbrıslı Rumların karşı karşıya kaldığı sorunlar, Kuzey’deki kültürel mirasın tahrip edilmesi” gibi konularda da heyete bilgi verdi.

Polonyalı milletvekilleri ise, ülkelerinin, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı çözüm bulunması çabalarına verdiği desteği dile getirdiler.

Gazete, görüşme sırasında Polonyalı milletvekillerine, Polonya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Irena Lichnerowicz-Augustyn’in eşlik ettiğini yazdı.

(FK/FEZ)

Son Güncelleme: 09.07.2019 13:31
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