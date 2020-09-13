Politis Gazetesi Hesabına Gerçekleştirilen Ankette Öne Çıkanlar

Lefkoşa, 13 Eylül 2020 : Politis gazetesi bugün manşetinden yer verdiği bir haberinde, gazete hesabına gerçekleştirilen bir ankette öne çıkan bazı unsurlara yer verdi.

“Retailzoom” tarafından gazete hesabına gerçekleştirilen ankete göre, katılımcıların yüzde 67’sinin, Kuzey Kıbrıs’taki seçimlerin ardından Rum hükümetinin müzakerelerin yeniden başlamasını talep etmesi gerektiğine inandığını aktaran gazete, bunun, sürekli olarak bu gidişata doğru hareket etmeye hazır olduğunu söyleyen Rum hükümetine yönelik güçlü bir mesajdan ibaret olduğunu ifade etti.

Yatırım karşılığı pasaport verilmesi konusunda ise, katılımcıların yüzde 73’ünün bunun kökten değişmesini veya nihai olarak ortadan kaldırılmasını istediğini yazan gazete, katılımcıların yüzde 62’sinin ise konuyla ilgili belgelerin sızması konusunda, Meclis aleyhinde araştırma yapılmasını istediklerini iletti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in korona virüsü pandemisiyle ilgili icraatlarını olumlu bulanların oranının yüzde 61 olduğunu da ileten gazete, bu oranın geçen Nisan ayında gerçekleştirilen ankette ise yüzde 79 olduğunu anımsattı.

Gazete, pandemi sonrası ekonomi yönetimiyle hem fikir olanların oranının Eylül ayı için yüzde 51 olduğunu da ekledi.

ÇALIŞANLAR KENDİLERİNİ GÜVENSİZLİK VE BELİRSİZLİK İÇERİSİNDE HİSSEDİYOR

Simerini gazetesinde yer alan bir ankette ise, Güney Kıbrıs’ta çalışanların büyük bir kısmında, iş gelecekleri konusunda güvensizlik ve belirsizlik hüküm sürdüğü ifade edildi.

Çalışanların büyük bir kısmının, pandeminin ekonomik etkilerinin bir sonucu olarak, işsizliğin önümüzdeki dönemde hissedilir bir şekilde artmasını öngördüğünü yazan gazete, 10 çalışandan 3’ünün, işlerini kaybetmemek için, maaşlarının azaltılmasını kabul etme taraftarı olduğunu aktardı.

Bu süreçte 10 çalışandan 2’sinin (yüzde 21) maaşlarının azaltıldığını yazan gazete, yüzde 16’lık bir kısmın maaşının ise azaltılıp daha sonra eski haline getirildiğini ekledi.

(İY/FEZ)