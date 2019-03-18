Politis Akıncı’nın Yeniden Aday Olacağını İddia Etti

Lefkoşa, 18 Mart 19 (.): Politis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın KKTC Cumhurbaşkanlığı’na yeniden aday olmaya karar verdiğini iddia ederek, konuyla ilgili izlenimlerini manşete çekti.

Gazete, “Mustafa Akıncı Yeniden Seçilmek İstiyor…. Kıbrıslı Türk Lider 2020’de Yine Aday… Kapalı Çevresine Açıkladı... Anastasiadis’le Yüz Yüze Görüşmeden ve Lute’la Temaslardan Sonra Daha Emin... Özersay’ın Rakipliğinde Şartlar Elverişli” başlık ve spotlarını kullandı.

Gazete “edindiği bilgilere” dayandırdığı haberinde; “Çalışma grubu ile istişare ettikten sonra, Kıbrıs’taki ve işgal bölgelerindeki siyasi gelişmelerin kendi aleyhine gelişmediği, dolayısıyla Kıbrıs Türk toplumunun dümeninde kalması için elverişli olduğu” tespitini yaptı. Gazete, “Geçen Şubat’ta Başkan Anastasiadis’le görüşmesinden ve Jane Holl Lute ile temaslarından sonra yeniden aday olmakta daha emin göründü” ifadelerini kullandı.

Gazete Akıncı’nın, Kıbrıs sorununun bu aşamasında, “rakiplerine göre avantaja sahip olduğunu”, özellikle BM himayesindeki diyaloğun Guterres Çerçevesi temelinde ilerlemesi halinde, Kıbrıs Türk toplumunun isteklerinin “daha iyi tercümanı görüneceğini”, keza müzakerenin “gevşek federasyon patikasına genişlemesi halinde dahi katkı koymaya hazır olduğunu” beyan ettiği gözlemini ortaya koydu. Haberde, “Akıncı’nın son dönemlerde Kıbrıs Türk toplumunu yakan ve hükümetin söylemekte aciz kaldığı konularda (sözlü) müdahalelerini artırdığı” ifadelerine de yer verildi.

Gazete, Akıncı’nın çabasının kolay olmayacağını belirterek, yarıştaki rakibinin “Hükümete katılmayı, Halkın Partisi’ne, Kıbrıs Türk partilerin sistemli şekilde sahip olduğu parti tabanı unsuru katmayı başaran Kudret Özersay”dan başkası olmadığını kaydetti.

Gazete Özersay’ın Dışişleri Bakanlığı’nı üstlenerek liderlik profilini yükselttiğini, Ankara’nın KKTC’deki bir numaralı muhatabı olduğunu gösterdiğini, BM ile iletişim kanalları bulunduğunu ve Kıbrıs Rum tarafında muhataplar bulduğunu kaydetti.

(ŞA/HÖ)