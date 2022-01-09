banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UBP'nin seçim gezileri sürüyor
UBP'den güçlü iktidar mesajı
Birkan Pazartesi günü defnedilecek
Birkan için devlet töreni
Salgınla ilgili son gelişmeler
Salgınla ilgili son gelişmeler
Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu'nda ölümlü kaza
Ölümlü kaza!
banner405

Politis: “Hristodulidis Disi’yi değil başkanlığı istiyor”

Rum tarafında 2023’te yapılacak başkanlık seçiminde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun karşısına bağımsız aday olarak çıkması olasılığı nedeniyle DİSİ’de ve Anastasiadis hükümetinde kriz yaşanıyor.

09 Ocak 2022 Pazar 12:00
Politis: “Hristodulidis Disi’yi değil başkanlığı istiyor”

Neofitu önceki gün sürpriz bir hareketle, parti içi prosedürü işletmek (parti başkanı seçimi) için DİSİ başkanlığından istifa etmeye hazır olduğunu açıklayarak meydan okuduğu Hristodulidis, teklifi kabul etmedi.

Politis Hristodulidis’in, Neofitu’nun teklifini kabul etmeme sebebine dair haberini “DİSİ’yi Değil Başkanlığı İstiyor” başlığıyla manşete çekti.

banner341
Gazeteye göre Neofitu’nun DİSİ’de başkan seçimi önerisi Neofitu-Anastasiadis-Hristodulidis üçlüsü arasında görüşüldü. Hristodulidis, DİSİ başkanlığıyla ilgilenmediğini, seçilebileceğini düşündüğü için Rum yönetimi başkanı olmak istediğini söyledi.

Gazete Anastasiadis’in, bu tavrından hayal kırıklığı duyduğu Hristodulidis’ten, partide (DİSİ) kalmasını istediği ancak Hristodulidis’in şu ana kadar bunu reddettiğini de kaydetti.

banner360
Son Güncelleme: 09.01.2022 12:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis iki gazeteye müzakerelerle ilgili konuştu
Anastasiadis iki gazeteye müzakerelerle ilgili konuştu
Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, görevinden istifa ettiğini açıkladı
Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, görevinden istifa ettiğini açıkladı
Rum İçişleri Bakanı Nuris AB’yi mülteciler konusunda tehdit etti
Rum İçişleri Bakanı Nuris AB’yi mülteciler konusunda tehdit etti
Washington Eastmed projesini desteklemiyor
Washington Eastmed projesini desteklemiyor
Rum yönetimi Coreper'den en fazla “boş liste” talep edebilir
Rum yönetimi Coreper'den en fazla “boş liste” talep edebilir
Güney Kıbrıs’ta 3 bin 959 vaka, 4 can kaybı
Güney Kıbrıs’ta 3 bin 959 vaka, 4 can kaybı
Baf’ta nüfus patlaması
Baf’ta nüfus patlaması
Güney Kıbrıs'ta 14 günde 28 bin 414 vaka
Güney Kıbrıs'ta 14 günde 28 bin 414 vaka
Enflasyon arttı
Enflasyon arttı
Neofitu, Hristodulidis’e meydan okudu
Neofitu, Hristodulidis’e meydan okudu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim